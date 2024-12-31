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高雄大同醫院經營權易主 高醫深夜告別趴道再見　

記者郭韋綺／高雄即時報導
高醫大體系各院院長都到大同醫院迎接醫護回到高醫。記者郭韋綺／攝影
高醫大體系各院院長都到大同醫院迎接醫護回到高醫。記者郭韋綺／攝影

高雄市立大同醫院經營權易主，今天起由長庚醫療法人接手。經營大同醫院15年的高醫大順利完成交接，交棒長庚團隊，昨晚最後一夜，300多名夜班醫護人員在大廳舉辦深夜告別趴，有醫護激動相擁而泣，最後一起倒數度過難忘的跨年夜，午夜時分，高醫大校長余明隆率領體系各院院長及主管在大同醫院門口，迎接醫護回歸高醫體系。

高雄市立大同醫院經營權易主，高醫最後一夜，醫護相擁而泣。記者郭韋綺／攝影
高雄市立大同醫院經營權易主，高醫最後一夜，醫護相擁而泣。記者郭韋綺／攝影

余明隆致詞說，要說的只有感謝，15年前從貨櫃屋開始，為了重新整修大同醫院，大家很克難在貨櫃屋看診，大同能有今日成果，每一寸地方，都是大家一同努力得來，感謝一路以來為市民健康付出的同仁，相信未來一定可以更好，並祝福未來的大同。

大同醫院長郭昭宏表示，病人病歷交接過程非常平順，心情帶點感傷，但又充滿驕傲，感傷的是努力了15年還是要把這裡交出去，驕傲的是15年來表現非常亮眼，所有同仁都是一樣的心情。

影片來源：聯合新聞網

郭昭宏說，昨天最後一天，與市府、長庚做了最好的交接，盼望繼續維持大同醫療品質，大同醫院1000多位員工，大概有近900人回歸高醫，這是最讓他感到欣慰，期待同仁回到體系後有更好的自我成長。

高醫大附設中和紀念醫院長王照元說，高醫能把大同醫院從沒沒無聞做到全世界最好的社區醫院，相信這成績很難被打破。15年來，高醫投資大同醫院逾20億元，囊括大小獎項共計349項。

急診室護理師陳瑞琴說，相信這不是一個結束，而是一段新旅程的開始，也很感謝高醫體系主管到大同醫院來接他們回家，「給我們勇氣踏出大同醫院」。

堅守到最後一刻，完成交接任務，最後一位走出大同醫院的急診室護理長黃美琴說，在大同醫院15年，很開心圓滿結束，也非常引以為傲，「我們把大同做得很好，期許下一個經營者可以持續下去」。

高醫在大同醫院的招牌將拆下帶走。記者郭韋綺／攝影
高醫在大同醫院的招牌將拆下帶走。記者郭韋綺／攝影
最後一夜，高醫醫護在大同醫院大廳舉辦深夜告別趴。記者郭韋綺／攝影
最後一夜，高醫醫護在大同醫院大廳舉辦深夜告別趴。記者郭韋綺／攝影
最後一夜，高醫醫護在大同醫院大廳舉辦深夜告別趴。記者郭韋綺／攝影
最後一夜，高醫醫護在大同醫院大廳舉辦深夜告別趴。記者郭韋綺／攝影
高醫大法人轄下各院院長都到齊，到大同醫院迎接醫護人員回到高醫體系。記者郭韋綺／攝...
高醫大法人轄下各院院長都到齊，到大同醫院迎接醫護人員回到高醫體系。記者郭韋綺／攝影

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