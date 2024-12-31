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台陸委會諮委會議：少數藝人配合中共統戰應譴責

記者陳政錄／台北即時報導
台陸委會近日以「兩岸影視音文化交流之觀察」為主題，召開諮詢委員會議，與會委員認為，少數藝人配合中共統戰宣傳，應予嚴正譴責。（本報系資料照片）
台陸委會近日以「兩岸影視音文化交流之觀察」為主題，召開諮詢委員會議，與會委員認為，少數藝人配合中共統戰宣傳，應予嚴正譴責。（本報系資料照片）

台灣陸委會近日以「兩岸影視音文化交流之觀察」為主題，召開諮詢委員會議。據陸委會31日發布訊息，與會委員表示，支持、鼓勵演藝人員拓展海外市場，但少數人為求個人私利，配合中共對台統戰政治宣傳，實將個人赴中發展成本轉嫁全體國人，傷害台灣利益和國家主權地位，應予嚴正譴責。

2024年最後一天，在近期中共對台統戰宣傳受到關注，中國官媒《央視》跨年晚會名單出現4名台灣藝人的背景下，陸委會傍晚發布近日召開第64次諮詢委員會議的內容。

據陸委會，學者引言報告指出，中共將媒體當成鞏固政權與箝制思想的重要工具，隨《廣播電視和網絡視聽節目製作經營管理規定》、《數字經濟促進法》等法規通過，進一步限縮影視音題材內容與數位平台管控、加強意識形態把關、審查藝人言行，迫使在中國發展的台灣藝人政治表態。其審查不透明與潛規則充斥情形，嚴重阻礙台灣影視作品進入中國市場，並加劇兩岸影視貿易失衡。

與會陸委會諮詢委員稱，中國的影視領域處處是紅線，導致作品內容多集中闡述國家利益和集體主義等正能量，無法觸及敏感的政治話題與展示基層社會真實面貌。

陸委會諮詢委員觀察說，中國影視音管制措施已造成追求自由創作空間的從業人員紛紛出走海外，今年金馬獎入圍或獲獎的優秀作品，均屬於類似案例，這些無法在中國映演的作品主題，涉及大規模疫情封控、同志文化等社會問題，反映創作者對於自由表達的渴望與堅持。

在此之下，陸委會諮詢委員提醒，國際藝人和內容創作者赴中發展存在許多複雜不穩定因素，不符合中國官方政策和價值觀的藝人、創作隨時面臨被封殺的風險，韓國流行文化即曾因此遭受慘重損失，台灣影視人員應記取前車之鑑。

陸委會諮詢委員說，支持、鼓勵演藝人員拓展海外市場，但少數人為求個人私利，配合中共對台統戰政治宣傳，實將個人赴中發展成本轉嫁全體國人，傷害台灣利益和國家主權地位，更令人無法接受，應予嚴正譴責。

陸委會諮詢委員建議，政府應透過各種機會或場合，讓演藝人員、內容創作者瞭解中共影視音審查制度的複雜性和潛在風險，並彙整展示相關具體案例，協助欲赴中之演藝人員評估各種風險因素。

與會的陸委會諮詢委員還提醒，隨網路傳播，民眾可透過各類影音平台，接觸到大量中國影視音內容，尤其中共傳遞刻意經過篩選、過濾的偏頗觀點，恐影響台灣青少年的文化認同及對兩岸關係的認知，相關主管機關應持續加強青年學生識讀能力。

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