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中國海警再侵金門水域 海巡蒐證驅離

中央社金門縣31日電
圖為中國海警船。中央社
圖為中國海警船。中央社

台海巡署今天表示，昨天侵擾金門海域的4艘中國海警船，今天上午8時許、下午3時2度航入金門水域，海巡部署4艘巡防艇併航驅離；海巡署表示，持續堅定執法立場，捍衛國家主權。

海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿指出，昨天下午4艘中國海警船侵擾金門水域遭海巡驅離後，晚間仍在金門料羅南方限制水域外海域滯留及進行編隊訓練，金馬澎分署及所屬全程監控掌握動態。

海巡署表示，今天上午8時許，這4艘中國海警船在金門南面限制水域外集結，金馬澎分署第十二巡防區迅速指揮部署4艘巡防艇在限制水域線上監控應對。

今天上午9時，中國海警船「14608」、「14604」、「14603」及「14607」自金門翟山及料羅南面2處分組航入金門水域，海巡署預置部署的4艘巡防艇快速反應，近迫拒止海警船深入禁止水域，同時以無線電中、英文廣播，嚴正要求海警船轉向航離，並全程蒐證併航驅離，中國海警船於上午11時航出限制水域。

海巡署表示，金馬澎分署經分析研判航離的海警船動態仍有異常，即要求所屬巡防艇保持警戒；4艘海警船於當日下午3時，再度自料羅東南方侵擾金門限制水域，海巡署巡防艇在海象轉差情況下，仍持續喊話驅離，中國海警船在巡防艇驅離下，於下午5時航出金門水域。

海巡署表示，自2月起中國海警船已侵擾金門海域52次，今年最後1天，中國海警船甚至1天內2度進行灰帶襲擾，破壞區域和平穩定，海巡署將持續堅定執法立場，捍衛國家主權，確保國家海域安全。

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