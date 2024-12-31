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北檢再提起抗告 指柯文哲交保在外致證人改口

中央社台北31日電
圖為柯文哲30日下午交保後，與妻子陳佩琪（右2）一起離開法院。中央社
圖為柯文哲30日下午交保後，與妻子陳佩琪（右2）一起離開法院。中央社

台北地院更裁前台北市長柯文哲7000萬元交保。北檢今天提抗告指出，柯文哲交保在外足以影響證人陳述不一致，例如證人原稱工作簿「wen」就是柯，卻在柯文哲交保後受訪時否認。

台北地方法院表示，收到檢方抗告書狀後，一併將此案卷宗送往台灣高等法院。

高院指出，已收案分案，後續由合議庭審閱卷證，決定准駁。

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，26日依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。

北院原裁定柯文哲新台幣3000萬元交保，經台灣高等法院撤銷發回，北院重開接押庭，29日深夜裁定柯文哲7000萬元交保並電子監控。柯文哲妻子陳佩琪昨天辦保完成，她與柯文哲微笑步出法院。

台北地檢署發布新聞資料指出，針對台北地院就被告柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇及前台北市長辦公室主任李文宗等4人再交保裁定，依法提出抗告。抗告理由，提出4點說明。

首先，法院原裁定認定被告柯文哲等4人犯罪嫌疑確屬重大，若經判決有罪確定，重刑可期，可能伴隨高度逃亡風險，因此除諭知須提出鉅額交保金額外，須施以科技設備監控，以此降低被告等逃亡風險。

不過，被告等行動自由未受拘束情形下，仍非屬100%的無風險措施，因為難以防止他們與其他被告及證人接觸、串證行為，此會妨害將來審理發現真實。

其次，沈慶京、應曉薇於偵查初期即有逃亡事實，且沈慶京於「國內」資金壓力沉重，在「國外」有投資置產，足認其均有高度逃亡可能，一旦發生逃亡情形，不僅妨害審判程序與真實發現，更嚴重斲傷司法公信力。

再者，柯文哲、沈慶京、應曉薇的實際權勢及實質影響力均為公眾周知事實，如果他們交保在外，恐怕影響共同被告及此案重要證人的陳述，例如某證人曾於偵查中具結證述工作簿「wen」就是柯姓被告等語，但這名證人於柯文哲交保後接受媒體採訪時卻否認此情，顯見證人前後陳述不一致，即為明顯例子。

最後，原裁定指摘柯文哲秘書、被告許芷瑜於此案起訴事實涉案情節不明部分，檢察官於抗告書再度強調許芷瑜並非柯文哲口中所稱「愛玩的小朋友」，而是負責為柯文哲處理私密行程及保管財務、收受金錢的重要角色。

檢方偵查期間發現許芷瑜的3次收錢狀況，首先是柯文哲於111年10月24日，在台北市長辦公室內踩著飛輪見邱姓證人時，邱姓證人將陳姓民眾委託代為轉送的現金新台幣300萬元放在市長室地板上，邱姓證人離去後，柯文哲就把300萬元交給許芷瑜處理。

其次，眾望基金會於111年12月初存入的150萬元款項部分，范姓證人（即被告李文宗任職台北捷運公司董事長的秘書）證述，是許芷瑜將現金150萬元拿至北捷公司樓下交付給她。

最後，柯文哲於112年3月間前往台北市中正區的醒吾大樓拜會證人「悟覺妙天禪師」黃明亮，並帶走黃明亮交付裝有現金1000萬元的皮箱，柯文哲收受現金後，也是交付許芷瑜保管，許芷瑜再依柯文哲指示的金額，逐筆交付李文宗、李文宗的胞妹李文娟，以處理新故鄉協會的事務。

檢方指出，上述3項事證足以可認柯文哲收受鉅額現金款項後，都是直接交給許芷瑜保管，並做後續運用處理；許芷瑜於犯罪事實中的角色，舉足輕重，而且許芷瑜是柯文哲教唆逃亡在外，犯罪細節尚待緝獲後釐清查明，兼衡以現今科技發達，他們也可能利用通訊軟體或透過第三人作為串證管道，為防止勾串，即有羈押柯文哲的必要。

北檢表示，為了審判程序的順利進行，確保發現真實，依法提出抗告。

柯文哲 投資 高院

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