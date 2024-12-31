跨年夜北檢2度提抗告 橘子非柯文哲口中「愛玩的小朋友 」

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元台幣交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000萬元台幣，並加戴電子腳鐐，柯文哲30日下午搭車離開台北地院時向支持者揮手致意。（記者余承翰／攝影）

今晚是跨年 夜，台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲 涉京華城、政治獻金案，日前依貪汙收賄等4大罪嫌起訴柯文哲等人，台北地方法院裁定柯交保後，檢方抗告成功法院更裁柯文哲7000萬元（新台幣，下同，約223.8萬美元）交保。台北地檢署今在下班前二度提出抗告，並說明理由，通緝中的許芷瑜非柯文哲口中愛玩的小朋友。

北檢今針對法院就柯文哲4人交保裁定，台灣時間今下午5時30分提抗告，茲將抗告理由簡要說明如下：

一、原裁定認定柯姓被告等4人犯罪嫌疑確屬重大，若經判決有罪確定，重刑可期，可能伴隨高度逃亡風險，故除諭知被告等提出鉅額交保金額外，並命被告等均應接受如原裁定所示之科技設備監控，此固可降低被告等逃亡之風險，惟於被告等行動自由未受拘束之情形下，仍非屬100%之無風險措施，且對於防止被告等與他共同被告及證人間之接觸、串證行為，亦難起效用，而有妨害將來審理發現真實之訴訟目的。

二、沈姓、應姓被告於偵查初期即有逃亡之事實，且沈姓被告於「國內」資金壓力沉重，於「國外」復有投資 置產，足認渠等均有高度逃亡可能，一旦發生逃亡情事，不僅妨害審判程序與真實發現，更嚴重斲傷司法公信力。

三、 原裁定指摘被告許芷瑜於本案起訴事實之涉案情節不明乙節，檢察官於抗告書再度強調被告許芷瑜並非柯姓被告口中所稱之「愛玩的小朋友」，而是負責為柯姓被告處理私密行程及保管財務、收受金錢之重要角色。綜觀偵查中發現：

(一) 柯姓被告於111年（註：民國，下同，西元2022年）10月24日，在市長辦公室內踩著飛輪見證人邱清章，邱Ｏ章將陳盈助委託代為轉送之現金新臺幣（下同）300萬元，放在市長室地板上，離去後，柯姓被告即將上開款項交與被告許芷瑜處理。

(二) 眾望基金會於111年12月初存入之150萬元款項，業據證人即被告李文宗任職北捷公司董事長之秘書范雅琪證述，係被告許芷瑜將現金150萬元拿至北捷公司樓下交付證人秘書范雅琪。

(三) 柯姓被告於112年3月間，親自前往臺北市中正區醒吾大樓拜會證人「悟覺妙天禪師」之悟覺妙天，並帶走悟覺妙天天交付裝有現金1,000萬元之皮箱，柯姓被告收受該1,000萬元現金後，亦交付被告許芷瑜保管，被告許芷瑜再依柯姓被告指示之金額，逐筆交付被告李文宗、李文娟，以處理新故鄉協會之事務。

(四) 以上事證，可認柯姓被告收受鉅額現金款項後，多直接交給被告許芷瑜保管，並做後續運用處理。被告許芷瑜於犯罪事實中之角色，舉足輕重。且被告許芷瑜係柯姓被告教唆逃亡在外，犯罪細節尚待緝獲後釐清查明，兼衡以現今科技發達，渠等亦可能利用通訊軟體或透過第三人作為串證管道，故為防止勾串，即有羈押柯姓被告之必要。

四、本案柯姓、沈姓、應姓等被告之實際權勢及實質影響力，均為公眾周知之事實，倘渠等交保在外，恐影響共同被告及本案重要證人之陳述。例如，某證人曾於偵查中具結證述工作簿「wen」就是柯姓被告等語，惟該證人於柯姓被告交保後接受媒體採訪時，卻否認此情，顯見該證人前後陳述不一致，即為適例。

五、本署為審判程序之順利進行，確保發現真實，依法提出抗告。

北檢26日起訴柯文哲等11人，北院羈押庭27日凌晨3時許裁定，柯文哲3000萬元、沈慶京4000萬元、應曉薇1500萬元、李文宗1000萬元、彭振聲500萬元交保，5人親友團順利籌錢重金辦保後回家；北檢27日晚上9時許首度提出抗告，對否認犯罪的柯、沈、應、李等4人抗告，台灣高等法院裁定發回更裁。

北院重新開庭後29日更裁，檢方二度聲押4人再度挫敗，合議庭加重4人保金，另加電子腳環、居家讀取器、每日自拍回傳等科技監控措施。柯文哲自3000萬元，加保至7000萬元；沈慶京自4000萬元加保至1億元；應曉薇自1500萬元加保至3000萬元；李文宗自1000萬元加保至2000萬元。

本月30日柯文哲等4人的親友團順利籌出鉅額交保金辦保，配戴電子腳鐐回家。北檢當日下午5時許表示，「本署檢察官收到法院裁定書後，將依法提出抗告。31日跨年夜下午5時許，北檢二度提抗告。