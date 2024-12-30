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北檢：是柯文哲主動提辭黨主席 檢察官未表任何意見

中央社台北30日電
民眾黨主席柯文哲（中）涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000萬元，並加戴電子腳鐐，他下午在妻子陳佩琪（右二）等人陪同下離開台北地院時面露笑容。記者余承翰／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）涉京華城、政治獻金案日前起訴移審，獲裁定3000萬元交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000萬元，並加戴電子腳鐐，他下午在妻子陳佩琪（右二）等人陪同下離開台北地院時面露笑容。記者余承翰／攝影

台北地檢署今天指出，媒體報導某政黨人士批「北檢真正目的逼柯辭黨主席」、「布下不辭職就羈押的局」，均屬不實誤導，嚴重混淆視聽；是柯主動提出辭黨主席，檢察官未表達任何意見。

北檢晚間發表聲明嚴正澄清表示，檢察官偵辦柯姓被告等案，均秉持「依據證據、查明事實、毋枉毋縱」的客觀中立態度，至於柯姓被告是否辭去黨主席，非檢察官職權所能置喙，也與偵查案件無關。

北檢指出，觀諸柯文哲昨天在台北地院接押庭法院訊問過程，法官訊問：「你身為民眾黨黨主席，要處理黨務又會接觸到相關證人，在這種情況下，如何確保你不會有勾串之可能？」柯文哲當庭陳述：「我表達過很多遍了，必須要辭掉民眾黨黨主席，否則民眾黨無法運作」。

法官接續問：「就之前媒體講述你在羈押中後來寫信要辭黨主席，就生效與否能否說明？」柯文哲陳述：「我從9月就開始寫，檢察官也不同意，也送不出去，最後還寫報告請法院判決才能出去，但這種事情也不是我一個人辭職就好，還要跟大家交接，要給我一些時間處理。」

北檢表示，由上足見柯文哲是在法院訊問時，自己主動提出辭職黨主席一事，檢察官在法院接押庭訊時對其是否辭黨主席一事，不僅未曾提問，亦無表達任何意見，顯見某政黨人士對此事的說法嚴重扭曲事實，應予澄清。

北檢呼籲，各界評論司法作為，應本於事實，切勿為帶風向而斷章取義、或企圖影響法院形成心證的空間，而屢以揣測之詞傷害司法公信力。

柯文哲 民眾黨

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