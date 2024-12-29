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台女外遇人夫為他懷孕…元配求償 大頭照成辦案關鍵

記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭方姓女子外遇呂姓人夫，元配求償百萬元，方女辯稱不知呂已婚，法院發現呂男的大頭照根本是婚禮照片，判方女賠償12萬元。(本報系資料照)
宜蘭方姓女子外遇呂姓人夫，元配求償百萬元，方女辯稱不知呂已婚，法院發現呂男的大頭照根本是婚禮照片，判方女賠償12萬元。(本報系資料照)

宜蘭方姓女子在交友網站認識呂姓男子，交往乃至懷孕，沒有將孩子生下來，2人對話也被呂男的妻子楊姓女子發現。楊女向方女求償百萬(新台幣，下同，約3.2萬美元)，方女辯稱，以為呂男已經和元配離婚；法院勘驗呂男大頭照，正是呂、楊的結婚照，判方女賠償12萬元。

判決書指出，楊女和呂男2019年結婚，育有未成年子女，未離婚；楊女2023年6月間無意看到丈夫手機，跳出不明女子傳LINE訊息互道早安，心生懷疑，質問呂男是怎麼回事；呂男表示是2023年2、3月間在交友網站認識的方女，承諾不會再聯繫。

楊女傳訊息告知方女，呂男是有夫之婦，請對方自重，然而2023年12月再次發現，丈夫仍與方女保持聯繫，經過抽絲剝繭，確認從2月到12月底2人持續交往，多次發生性關係，方女甚至因此懷孕、墮胎。楊女主張方故意侵害配偶權，求償100萬元。

方女辯稱，的確和呂男在交友網站認識，但呂一開始說和元配感情不睦已經離婚，她信以為真才交往；2023年6月接到楊女訊息後，方女本決定不再聯繫呂男，但後續發現自己懷孕，之後又經歷流產，身心痛苦才傳訊息和呂男訴苦，呂男則要求恢復聯絡。

方女表示，自己數度勸呂男回歸家庭不要再有聯繫，2023年12月底也和楊女約在某座寺廟對談，達成和解，只要不再聯繫呂男，楊女就不提告也不索賠；她並非故意侵害配偶權，且已和對方和解，即使要陪，100萬元未免過高。

法官勘驗通訊紀錄等證據，發現呂男的LINE大頭照是他和楊女身穿結婚禮服的婚宴照片，足見並未刻意隱瞞已婚；呂男如果離婚想要尋找新的親密關係，也不可能使用與前任的結婚照，方女更從未詢問該結婚照，她辯稱「以為呂已經離婚」有悖常情。

法官也勘驗方、楊2人在寺廟的對話錄音，認為楊女僅要求方女不要再介入婚姻，並未承諾不提告或不索賠；考量楊女年收超過百萬元，方女月入僅3萬元還要扶養家人，求償100萬元過高，判決方女賠償楊女12萬元、負擔12%訴訟費用，其餘訴訟費用由楊女負擔。

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