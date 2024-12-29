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9年前中毒獲救黑面琵鷺 每年飛回台南

記者鄭惠仁／台南即時報導
2015年中毒獲救，編號T69的黑面琵鷺，每年都飛回台南，是成功的生態保育縮影。圖／台江處提供
2015年中毒獲救，編號T69的黑面琵鷺，每年都飛回台南，是成功的生態保育縮影。圖／台江處提供

2015年台南市安南區發生黑面琵鷺肉毒桿菌中毒事件，獲救又野放黑琵中有隻每年都固定飛回，推估已13歲，台江國家公園管理處表示，T69的回歸不僅是個體生命奇蹟的展現，更是成功的生態保育縮影。

台江國家公園管理處指出，2015年2月底南市安南區土城水流媽廟附近魚塭發生黑面琵鷺肉毒桿菌毒素中毒事件，經該處及台南市野鳥學會的志工積極搶救，並後送慈愛動物醫院緊急醫療，再轉送集集生物多樣性研究所野生動物急救站照護，最終，有6隻黑面琵鷺康復並於同年3月24日成功野放。

其中，一隻腳環編號T69雌鳥，不僅在同年4月返回中國遼寧省庄河市外海並成功配對繁殖，更在每年10月固定飛回土城水流媽廟附近魚塭覓食度冬，展現對棲地的忠誠性，如今推估T69已超過13歲了。

台江處探究T69鍾愛此處魚塭棲息的原因，與所推動的「生態友善棲地營造計畫」息息相關。

近年來，台江處致力於改善候鳥棲地環境，與當地漁民合作，將私人魚塭打造成更適合黑面琵鷺等指標物種覓食的友善棲地。

計畫初期，僅有3位漁民參與，面積約10.8公頃；如今，已擴展至47名養殖漁民、248.57公頃魚塭加入生態友善棲地營造行列。其中，城西里長嚴文正最早響應此計畫漁民之一，也是友善棲地推廣的重要推手。此合作模式讓漁業發展與生態保育共存，進一步鞏固了黑面琵鷺的生存環境。

台江處表示，為擴大保育成效，國家公園署順應國際潮流，積極導入企業永續發展資源，建立「棲地治理與企業ESG合作夥伴關係」。目前台江處已和明台產物、全一電子、台灣大哥大等企業共同簽署合作備忘錄，攜手推動黑面琵鷺棲地治理、生態友善資源挹注及國家公園保育理念宣導，形成生態與產業共好的局面。

台江處長謝偉松強調，台江國家公園成立以來，除致力維護園區內的保護區棲地環境，更積極與周邊社區、NGO團體及企業建立夥伴關係，未來將持續建置生態友善棲地，讓黑面琵鷺及其他候鳥擁有更安全、豐富的生存環境。

T69的回歸不僅是個體生命奇蹟的展現，更是成功的生態保育縮影。透過政府、在地社區及企業的多方合作，正一步步實現人與自然和諧共存的目標，讓這片土地成為黑面琵鷺和其他生物永續生存的樂園。

2015年中毒獲救，編號T69的黑面琵鷺，每年都飛回台南，是成功的生態保育縮影。...
2015年中毒獲救，編號T69的黑面琵鷺，每年都飛回台南，是成功的生態保育縮影。圖／台江處提供

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