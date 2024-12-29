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檢爆「橘子」太重要：幫柯辦手機化名「羅廷暐」聯絡律師

記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲今天下午重開羈押庭。記者胡經周／攝影
民眾黨主席柯文哲今天下午重開羈押庭。記者胡經周／攝影

台北地方法院重新開庭審理民眾黨主席柯文哲是否交保，檢方論告指，柯文哲隨行秘書「橘子」許芷瑜協助柯處理財務，爆料許女幫柯申辦手機讓柯以化名「羅廷暐」與律師鄭深元聯絡，柯如果交保有高度串證可能，無法以羈押外的處分防止串供。

柯文哲重開羈押庭，台北地檢署派主任檢察官林俊廷、檢察官廖彥鈞、黃琬珺論告，黃琬珺說出一段柯如何因應訴訟的秘辛。

黃琬珺表示，柯文哲卸任台北市長以前，曾囑咐市長室前秘書董晉曄下令刪除京華城容積獎勵案「PM會議追蹤系統」中有關都委會審議的資料，偵查中台北市政府回函證實此情，柯文哲確有滅證之實。

黃說，京華城案今年8月底搜索前，柯為與辯護人聯繫，由許芷瑜協助柯申辦手機，以通訊軟體設定名稱為「「羅廷暐」的聯絡人，於2024年8月15日與鄭深元聯絡，鄭當時不解「羅廷暐」是何許人也，一度反問「請問閣下是…」。

黃琬珺表示，許芷瑜是本案重要證人，柯如果交保在外，證詞會被柯所影響，柯交保會有高度串證的可能性。

林俊廷表示，京華城、政治獻金案是高度政治性案件，但應抽離政治因素，回歸一般司法案件看待，當黨主席對錢交代不清，又成立基金會，再與財團關係密切，如果回到「2014年的柯文哲」，柯一定會認為有貪汙嫌疑的。

林俊廷說，回到案件的根本，柯文哲有沒有收沈慶京1500萬元自己最清楚，如果沒收，就解釋清楚，柯如果有擔當，也可說明為何收錢，就算講收錢協助黨務發展等也可以，不要以自己以前行醫、行善當成不會貪汙的理由。

林俊廷說，依搜索查扣的碎字條，柯在東窗事發前寫下「木可的帳有無洩露？」、「命令橘子出國」、「太高調李文宗」以及「陳其邁高雄國賓飯店」，足證這些都是柯擔心的事，柯如果交保在外，可與黨工、木可的人接觸「那到底說的是工作還是案情？」

林俊廷表示，許芷瑜是柯文哲穿針引線的核心幕僚，負責幫柯聯絡沈慶京，安排柯去「陶朱隱園」的頂樓與沈會面，更負責調度柯的有關財務，柯一度指示許女「400萬要存好」，柯如果交保，即可與許女串證。

廖彥鈞則說，串證是案子審理的最大風險，無論加保成1億元或以電子腳鐐拘束柯，都無法防免有串證的可能；例如，柯曾透過威京集團董事葛樹人轉話沈慶京刪除對話紀錄，柯要串證不見得會自己處理，也大可請人幫忙。

柯文哲 民眾黨 陳其邁

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