建中生PO麥當勞照稱「無女權真好」惹眾怒 校方道歉

建國中學學生貼出一同買麥當勞照片，引來網友砲轟。(擷自threads)

台灣麥當勞 爆發疑似性侵事件、許多人抵制，有台北市建國中學學生買麥當勞還PO網並寫「沒有女權的世界真好」等，引起網友眾怒；校方發聲明道歉，表示當事學生已知嚴重性。

麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後輕生，引發社會怒火，許多人也正在拒吃麥當勞；北市建國中學則有班級帳號在社群網站Threads 上傳麥當勞照，並寫「沒有女權的世界真好」等文字。

網友批評「沒必要故意在此時再PO這種照片，你們不想從眾抵制就罷了，還要發這種文」、「在他人的傷口踐踏自以為幽默」，並有校友表示要讓該班學生在大學或工作面試時都該為此無法順利錄取。

建中在官網發聲明表示，學生以班級Threads帳號發表不當言論，在此向社會大眾表達歉意；目前當事學生已深知事件嚴重性並願深刻反省檢討。

校方表示，學校得知訊息後立即進行瞭解，並召集導師、學務與輔導人員討論，已聯繫當事學生監護人共同協助。學校將視調查結果啟動教育與輔導機制，協助學生正視錯誤。

校方說，期盼學生關心社會議題，但同時也希望學生能秉持尊重與同理心，以理性和謹慎的態度參與公共討論，不可煽動對立或忽視社會責任。為防止類似事件再度發生，將持續深化品格教育與性別平等教育。