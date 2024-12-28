我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

說好的綠卡呢？巴爾的摩開發項目失敗 近百中國投資人提告

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

建中生PO麥當勞照稱「無女權真好」惹眾怒 校方道歉

中央社台北28日電
建國中學學生貼出一同買麥當勞照片，引來網友砲轟。(擷自threads)
建國中學學生貼出一同買麥當勞照片，引來網友砲轟。(擷自threads)

台灣麥當勞爆發疑似性侵事件、許多人抵制，有台北市建國中學學生買麥當勞還PO網並寫「沒有女權的世界真好」等，引起網友眾怒；校方發聲明道歉，表示當事學生已知嚴重性。

麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後輕生，引發社會怒火，許多人也正在拒吃麥當勞；北市建國中學則有班級帳號在社群網站Threads上傳麥當勞照，並寫「沒有女權的世界真好」等文字。

網友批評「沒必要故意在此時再PO這種照片，你們不想從眾抵制就罷了，還要發這種文」、「在他人的傷口踐踏自以為幽默」，並有校友表示要讓該班學生在大學或工作面試時都該為此無法順利錄取。

建中在官網發聲明表示，學生以班級Threads帳號發表不當言論，在此向社會大眾表達歉意；目前當事學生已深知事件嚴重性並願深刻反省檢討。

校方表示，學校得知訊息後立即進行瞭解，並召集導師、學務與輔導人員討論，已聯繫當事學生監護人共同協助。學校將視調查結果啟動教育與輔導機制，協助學生正視錯誤。

校方說，期盼學生關心社會議題，但同時也希望學生能秉持尊重與同理心，以理性和謹慎的態度參與公共討論，不可煽動對立或忽視社會責任。為防止類似事件再度發生，將持續深化品格教育與性別平等教育。

麥當勞 Threads 社群網站

上一則

台長者免健保費草案受阻 雲林縣長：我拒做二等公民

下一則

台北101點亮「我愛北一女」漏拍 校長呼叫賈永婕後道歉了

延伸閱讀

麥當勞事件 雄中校長親巡網訓斥學生「一點都不好笑」

麥當勞事件 雄中校長親巡網訓斥學生「一點都不好笑」
建中生吃麥當勞PO照 遭網路霸凌收「醫學系封殺令」

建中生吃麥當勞PO照 遭網路霸凌收「醫學系封殺令」
17歲少女遭性侵輕生 台灣麥當勞二度道歉：會改進做得更好

17歲少女遭性侵輕生 台灣麥當勞二度道歉：會改進做得更好
打工少女遭性侵輕生案 北市勞動局開罰麥當勞100萬元

打工少女遭性侵輕生案 北市勞動局開罰麥當勞100萬元

熱門新聞

教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供

與Nvidia合作…桃園這私校連續5年註冊率100% 傲視全台

2024-12-27 16:12
長期待在海外的民眾注意了，衛福部健保署今天開始，不再受理停保申請案件，目前停保有效者約21萬人，如旅外僑民、出國工作、留學等，取消停復保制度，健保費收入每年約增加23億元。本報資料照片

長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？

2024-12-23 14:43
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
台北市前市長柯文哲今早被押解至北檢。(記者季相儒／攝影)

京華城案偵結 柯文哲涉收賄、侵占遭求刑28年半

2024-12-25 21:16
台北地方法院昨漏液開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，台北地檢署今晚提抗告。記者蕭雅娟／攝影

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

2024-12-27 09:39
台北地檢署即將起訴民眾黨主席柯文哲並具體求處10年以上重刑。(圖／聯合報系資料照片)

柯文哲將遭求重刑「10年起跳」 陳佩琪、黃珊珊沒事

2024-12-25 00:30

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年