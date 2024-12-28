爆紅台版「鐵達尼號」 最後身影拆光

因凱米颱風擱淺在台南黃金海岸的多哥籍貨輪，被稱為台版鐵達尼號爆紅，因有安全及汙染海岸之虞，已全部拆除，結束5個月的驚奇之旅。(本報系資料照片)

因凱米颱風擱淺在台南黃金海岸的多哥籍貨輪，被稱為台版鐵達尼號爆紅，因船長宣布棄船，船東也未出面積極處理，船體破損而有漏油問題，嚴重影響環境，歷經約5個月努力，終於在日前全部拆除。南市環保局表示，還要等廠商報完工後，進行最後環境清理，避免有雜物，暫時還不能進入，但會用最快速度開放。

立委林俊憲在臉書 貼文表示，今年7月凱米颱風後，多哥籍貨輪擱淺於黃金海岸，他多次邀集航港局、海保署、海巡署以及市府等單位來會勘，要求交通部盡速用公權力介入處理，先拆除船隻，再向船東代位求償，否則海岸汙染不僅影響觀光 ，更會對台南沿海的養蚵產業帶來重大影響。

最終拆除工程在11月7日啟動，施工團隊克服了海上作業的各種挑戰，包括因天候變化造成的安全考量，以及如何在不進一步破壞環境的前提下，在12月26日完成移除擱淺船隻，化解對周邊海域及生態環境之影響與威脅。

台版鐵達尼號擱淺近半年來，讓黃金海岸成為熱門觀光景點，假日造成周邊道路大塞車，還有攤販聚集，也引起保留與拆除的正反論戰，有議員認為可以保留發展觀光，但因船隻隨時有傾倒危險，且山陀兒颱風強風一度吹得船隻轉向，加上恐有漏油汙染危及養蚵水質之虞，最後仍難逃拆除命運，民眾只能在照片中回憶了。