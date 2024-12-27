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台灣65歲以上健保免費藍有雜音 「老人福利法」急煞車

記者唐筱恬、賴昀岫、林琮恩、李青縈／台北28日電
《老人福利法》第22條修正案急煞車。(記者劉學聖／攝影)
《老人福利法》第22條修正案急煞車。(記者劉學聖／攝影)

立法院會昨(27)原本預計處理「老人福利法」修正草案，65歲以上、所得稅級距20%以下長者健保費全免，不過最後未三讀。昨國民黨團大會出現雜音，傳出國民黨主席朱立倫下令通過此法，藍營不少青壯派立委則盼暫緩，藍營內部將再開會凝聚共識。專家指出，老福法修訂通過，未來65歲以上長者免健保費，恐拖垮健保。

根據立法院初審通過的老人福利法修正草案，65歲以上、所得稅級距未達20%的長者免繳健保費，由中央政府補助，不過此案在立法院二、三讀闖關前夕，引發醫界反彈，行政院也表態無法同意，且中央將大增384億元台幣（約11.7億美元）支出。

昨國民黨團大會上，國民黨青壯派、區域立委紛紛踩煞車，認為法案恐給人補助有錢老人之感，確實難以向年輕選民交代，應先暫緩；國民黨立委蘇清泉則轉達朱立倫意見，指這是國民黨總統大選的政見，希望老人福利法、老人免評巴氏量表政策可以通過。

財劃法闖關成功，也牽動藍營對老人福利法的態度。據了解，有一派藍委認為，既然財劃法已過關，無需再修法，由地方政府發放也行；但有偏鄉的立委認為，不是每個地方都有足夠經費，中央仍應依照各地方財政分級狀況補助。

老福法、就服法修法影響 (製表／聯合報)
老福法、就服法修法影響 (製表／聯合報)

藍營內部暫緩派、立法派兩方意見拉扯下，國民黨團昨天提出修正動議版本，改為65歲以上、綜合所得稅率未達5%的長者健保費由政府補助，據了解此為國民黨團底線。黨團首席副書記長王鴻薇說，內部還有一些意見，將再開會凝聚共識，而是否於下周二院會闖關，也尚未定案。

民眾黨立委張啓楷說，老人健保免費是民眾黨主席柯文哲競選總統時的政見，民眾黨團主張要立法，但是免健保條件調整為對不用繳稅、經濟比較不好的老人，中央應給予補助，地方則視情況補助。

台北市醫師工會表示，修法一旦通過，將造成世代分配不正義、資源受到排擠，血汗醫護會更血汗、健保財政負擔，保費勢必會上調，台灣醫療人力已不足、勞動價值嚴重受低估、醫療資源分配失衡，政府應協助補強而非以免費方式政策買票。

台灣健康聯盟籌備會召集人吳玉琴說，補充老人保費本來就是不正確方向，部分地方政府施行的65歲長者免健保費的福利政策，其開出的支票不該由中央埋單。

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