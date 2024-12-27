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海基會羅文嘉再次呼籲中國 年前放回3位一貫道道親

記者陳政錄／即時報導
海基會秘書長羅文嘉27日主持2023年最後一場海基會背景說明會，再次對3位一貫道人士在大陸被補一事，呼籲對岸盡快放人。記者陳政錄／攝影
海基會秘書長羅文嘉27日主持2023年最後一場海基會背景說明會，再次對3位一貫道人士在大陸被補一事，呼籲對岸盡快放人。記者陳政錄／攝影

就3位一貫道人士10月在中國被捕，海基會秘書長羅文嘉近月多次公開喊話，包括呼籲台北市長蔣萬安藉雙城論壇向中方反映。在27日的年底最後一場海基會背景說明會上，羅文嘉再次提出呼籲，希望對岸當局能夠懸崖勒馬，讓這三位長者能在年前回來；此外，他還對國人赴中旅遊、中國產品質量問題和台商經營環境作出提醒。

羅文嘉27日主持海基會今年最後一場背景說明會，他首先表示，有關台灣三位一貫道長者，兩個多前在中國被逮捕，還是要再一次呼籲對岸當局，能夠懸崖勒馬，盡快釋放他們回家。

羅文嘉說，三位長者都已經七、八十歲了，從相關資料可看出，都是非常單純的宗教信仰，沒有參加任何政治活動、沒有政治意圖。他指，將心比心，家人被逮捕兩個多月，不能見面、通話，當事人年紀又這麼大了，在台灣的家屬都非常擔心。

接著，羅文嘉也對國人赴中旅遊作出提醒、示警。他說，中國國安部門近日提出，拍照出現三大訊息，可能會被逮捕會收押，例如出現經緯度地理資訊、拍攝地點可能曝光敏感地區或重大基礎設施、可能會外露各種文件報告；此外，從今年7月1日（國安執行法新規）開始，中共任何公安、國安人員，只要出示證件可隨時檢查或沒收個人電子產品。

因此，羅文嘉表示，國人到中國旅遊、工作難免會拍照，請務必注意，避免導致被盤查甚至逮捕。

羅文嘉接著提醒，最近中國出現許多低價假羽絨衣，由羽毛球回收而成，保暖性差，還可能造成過敏中毒，還有不少中國生產的女性生理用品，出現甲醛超標等問題，國人要特別小心。

羅文嘉還說，這一年來，台商在中國或外資在中國的投資已逐漸減少，資料顯示，有相當多台商陸續從中國撤資，包括最近豪大雞排關閉門市，先前八方雲集、瓦城撤出，鼎泰豐關閉北京等地分店，和85度C等連鎖品牌縮減等，上述都是公開可查的客觀資訊，希望提供給國人、台商作為參考。

雙城論壇 投資 中共

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