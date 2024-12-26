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柯文哲3000萬台幣交保金9小時籌到 開始辦保

記者王聖藜、林縉明／台北即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲。（本報資料照片）
台灣民眾黨主席柯文哲。（本報資料照片）

台灣檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，26日起訴柯文哲11人，台北地院重大金融犯罪專庭分案審查柯有無繼續羈押必要，台灣時間27日凌晨2時30分裁定柯3000萬元(台幣，下同，約90.89萬美元)交保，柯籌足保證金，27日上午開始辦保，籌到錢距獲裁定交保9小時，最快中午過後就能交保離開北院。

柯26日晚間在羈押庭否認犯罪，辯稱京華城容積率的事只是交辦局處研議，對被控收受威京集團主席沈慶京1500萬元賄賂款，則辯稱檢方推論的行動硬碟的紀錄內容與他無關，也不知是誰製作的。

依台北地檢署起訴書資料，柯文哲涉及京華城容積率與政治獻金案，涉犯違背職務收賄、圖利、侵占、背信共4罪起訴柯文哲，對柯具體求刑28年6月、褫奪公權10年，併科罰金5000萬元；檢方認定，柯收受沈慶京1710萬元賄款，護航鼎越開發121億元，另藉木可公關公司侵占政治獻金6834萬元。

柯文哲的交保裁定指出，柯文哲雖否認違背職務收賄罪、圖利罪、公益侵占罪、背信罪，不過，依據證人台中市政府前顧問蔡壁如等證人證述、行動硬碟、與台北市前副市長黃珊珊對話紀錄、三次便當會裁示等，柯犯嫌確屬重大。

不過，檢察官雖指控柯的秘書「橘子」許芷瑜逃亡，但卻未指出許女涉案情節，事實晦暗不明的風險已降低，因此，裁定柯文哲准予3000萬元交保，限制住居，自2024年12月27日起限制出境、出海8月，不得有任何接觸同案被告、證人的行為。

柯文哲 民眾黨

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