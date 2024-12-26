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柯文哲硬碟資料夾取名「朕」自比雍正帝不讓你成年羹堯

記者曾健祐／台中即時報導
柯文哲。圖／報系資料照
柯文哲。圖／報系資料照

民眾黨主席柯文哲涉京華城等案遭羈押禁見，台北地檢署今依貪汙等數罪嫌起訴，根據起訴書記載查扣柯的硬碟中有大量檔案，其中1個名為「朕.doc」的資料夾記載「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」等內容，還有「2012搶救阿扁」的資料夾。

北檢根據查扣柯硬碟中，發現開啟「選舉」資料夾進入第5層目錄，內有「2000總統」、「2001立委」、「2002台北市長」、「2012搶救阿扁」、「2012總統」等27個資料夾。

北檢發現，回到第1層目錄，再逐層依序開啟「DATA」資料夾、「MEMO」資料夾、「KO」資料夾、「家訓」資料夾進入第5層目錄，內有29個檔案，開啟「朕. doc 」，可看到「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」等內容。

回到「家訓」資料夾，開啟「上諭.doc」可看到「1. 朕不是明朝萬曆皇帝。」、「2. 廷議制度。」再開啟「台北市長」資料夾，內有「人事」、「大事」、「中國大陸」等13個資料夾。

而自「2016」資料夾進入第5層目錄，內有5個檔案，開啟開「滿意度的建議.docx」，可看到「長官不要把聰明，智慧掛在嘴邊 。沒有下屬會喜歡整天誇自己的長官 ，那叫自戀 ，把別人當笨蛋。」等內容。

開啟「2020」資料夾進入第4層目錄，內有2個檔案， 開啟「20200530民調檢討報告.docx」 ， 可看到「很多人勸老闆不要亂發脾氣」、「不要再說1450 ，請說某些社群」等內容。

此外，其中一個「范O偉 .docx」資料夾，可看到「銘記自己優弱點 ，尤其目前弱點主要有三點 ，大巨蛋 ，敬老金及反商。

民調 民眾黨 柯文哲

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