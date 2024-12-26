我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

寡婦樓案向名嘴李正皓求償百萬 高虹安敗訴

記者黃羿馨、巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市長高虹安(中)。（本報系資料照）
新竹市長高虹安(中)。（本報系資料照）

台灣政治評論者李正皓因在節目爆料新竹市寡婦樓都更涉弊，遭新竹市長高虹安及竹市府提告民事求償100萬元(新台幣，約3.2萬美元)，新竹地院判決結果出爐，高與竹市府敗訴。對此，高虹安無特別回應；竹市府回應，會和律師研議是否上訴。

判決指出，李正皓去年9月18日起，陸續於臉書、政論節目上指摘高虹安因與建商間有對價關係，並違法介入、干涉新竹市政府所辦理的多項都更案，包括寡婦樓案、昇益案、水源自辦農村社區土地重劃案等，並以不合理之極快速度，通過昇益案之都更計畫等案。

高虹安控訴，李正皓所言顯與事實不符，已嚴重汙衊及損害她與市府名譽，因此以個人及新竹市政府名義向李正皓提出名譽損害賠償之民事訴訟，且各向李正皓求償50萬，共100萬元。

法官認為，李正皓指摘高虹安因與昇益案及寡婦樓都更案與建商存有不當利益對價關係，因而介入、影響該等都更案件進行，圖利建商等情，不論是否屬實，李正皓已盡到其查證義務，非屬毫無憑據之指述，亦屬對可受公評之事，最終判高與竹市府敗訴。

新竹市都發處回應，寡婦樓都更案為國防部土地，由國防部自行委託內政部國土署城鄉分署發包公開招標，並非新竹市政府業務。

新竹市政府表示，去年至今年間已多次發布新聞稿駁斥寡婦樓案相關不實指控，但有心人士多次指控、影射市府涉及不法，不實言論已傷害市府名譽形象，市府對於判決結果深表遺憾，基於捍衛市府同仁依法行政的決心，收到判決書後會和律師研議是否上訴。

台灣政治評論者李正皓因在節目爆料竹市寡婦樓都更涉弊遭市長高虹安及竹市府提告民事求...
台灣政治評論者李正皓因在節目爆料竹市寡婦樓都更涉弊遭市長高虹安及竹市府提告民事求償100萬元，新竹地院判決結果出爐，高與竹市府敗訴。(圖／新竹市文化局提供)

國防部 內政部 臉書

上一則

馬英九結束訪中抵台 籲賴清德放棄「抗中害台」路線

下一則

曾受栽培留美 台退役中將高安國 疑涉國安法遭羈押禁見

延伸閱讀

「他是戰爭販子」 傳名嘴卡爾森反對 致龐培歐入閣夢碎

「他是戰爭販子」 傳名嘴卡爾森反對 致龐培歐入閣夢碎
台灣高鐵左營建案地層下陷「路面驚現坑洞」 建商緊急灌漿

台灣高鐵左營建案地層下陷「路面驚現坑洞」 建商緊急灌漿
冷眼集／不查證就胡亂指控 名嘴毀人名節也是一種霸凌

冷眼集／不查證就胡亂指控 名嘴毀人名節也是一種霸凌
川普當選 名嘴艾倫傳賣豪宅 偕妻赴英不再回美

川普當選 名嘴艾倫傳賣豪宅 偕妻赴英不再回美

熱門新聞

長期待在海外的民眾注意了，衛福部健保署今天開始，不再受理停保申請案件，目前停保有效者約21萬人，如旅外僑民、出國工作、留學等，取消停復保制度，健保費收入每年約增加23億元。本報資料照片

長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？

2024-12-23 14:43
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
台北市前市長柯文哲今早被押解至北檢。(記者季相儒／攝影)

京華城案偵結 柯文哲涉收賄、侵占遭求刑28年半

2024-12-25 21:16
（取自X/中國新聞社）

馬英九冰雪體驗「第一次穿得像北極熊」台青禦寒秀神器

2024-12-20 14:33
台北地方法院昨漏液開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，台北地檢署今晚提抗告。記者蕭雅娟／攝影

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

2024-12-27 09:39
台北地檢署即將起訴民眾黨主席柯文哲並具體求處10年以上重刑。(圖／聯合報系資料照片)

柯文哲將遭求重刑「10年起跳」 陳佩琪、黃珊珊沒事

2024-12-25 00:30

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥