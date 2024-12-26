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馬英九結束訪中抵台 籲賴清德放棄「抗中害台」路線

記者鄭媁／台北即時報導
台灣前總統馬英九(中)結束訪中行，於今天傍晚返台發表談話。(圖／擷取自Udn TV)
台灣前總統馬英九(中)結束訪中行，於今天傍晚返台發表談話。(圖／擷取自Udn TV)

台灣前總統馬英九結束訪中行程，於今傍晚返台。他在桃園機場發表簡短談話指出，美國新總統川普下個月即將上任，兩岸關係更需要維持和平穩定。他要再次呼籲賴清德總統儘速調整兩岸政策，放棄「抗中害台」走不通的路，讓兩岸重回和平發展的大道。

馬英九表示，他這次帶著馬英九基金會「大九學堂」學員到哈爾濱與成都參訪，參加「海峽兩岸青年冰雪節」，以及「兩岸共同弘揚中華文化研討會」，目的都是希望透過持續而積極的推動兩岸青年交流，讓兩岸民間累積善意，遠離戰爭。

馬英九表示，他已卸任公職8年，馬英九基金會只是一個民間團體，雖然能做的有限，但為了台灣百姓的福祉，他們會繼續努力，推動兩岸交流，促進兩岸的和平穩定。但目前兩岸關係的發展，最重要的是政府部門。

馬英九說，事實證明，基於中華民國憲法所達成的「九二共識，反對台獨」，仍然是現在兩岸之間唯一的共同政治基礎。下個月底川普即將上任，兩岸關係更需要維持和平穩定。他要再次呼籲賴清德，儘速調整兩岸政策，放棄「抗中害台」這樣走不通的路，讓兩岸重回和平發展的大道，讓兩岸民間暢通交流，以維繫台灣民眾的利益與福祉。

馬英九 賴清德 川普

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