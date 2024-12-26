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「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

應曉薇遭求處16年 昔一線小生爆私下對話：她已被盯上

記者陳慧貞／即時報導
台北市議員應曉薇收賄5250萬元(約168萬美元)起訴。(本報系資料照)
台北市議員應曉薇收賄5250萬元(約168萬美元)起訴。(本報系資料照)

藝人陳凱倫、董至成雙搭檔主持台北市演藝工會歲末尾牙，理事長曹雨婷以及多名資深藝人石雋、劉尚謙、王道、孫情、關聰等齊聚一堂，輪番上陣載歌載舞，場面熱鬧非凡。

71歲劉尚謙近年來淡出螢光幕，將生活重心都放在宗教信仰，先前擔任桃園關公華光迎富廟的住持，今年初投入立委選舉，但選戰失利後，他目前從事外匯投資教學，坦言之前投入選舉花費頗多，「當然有損失，如果有人選舉還賺錢才奇怪吧，雖沒有損失到千萬，但也達幾百萬，所以說不能說現在已財富自由。」

被問到之後是否還會再參選？劉尚謙沒把話說死，直言這兩年沒選舉，還要觀察這2年的準備工作。

藝人出身的台北市議員應曉薇因涉京華城容積率弊案，被依違背職務之行為收受賄賂罪起訴，處16年有期徒刑，提及昔日好友，劉尚謙感嘆，無論過去在演藝圈共事還是選民服務，應曉薇做事態度一向認真，他說，先前因要舉辦選美活動、想向台北市政府租借場地，他還曾打電話給應曉薇，「她那時候問我打哪支電話，我說打妳手機啊，她說什麼事，我說借場地的事，但她講這句話時，我就知道她被盯上了，沒多久新聞就報她跑去台中被攔下，她不知道自己已經被限制出境了。」

關於應曉薇，劉尚謙說：「她牽扯多深，我們不了解，而且經手幾千萬，對她來說可能影響深遠。」對於柯文哲判決，他

認為：「起訴是檢察官的責任，他們根據調查狀況，不能說判決重不重的問題，最重要的是要解釋清楚金流方向。」

劉尚謙出席演藝工會尾牙分享近況。(記者陳慧貞／攝影)
劉尚謙出席演藝工會尾牙分享近況。(記者陳慧貞／攝影)

投資 柯文哲

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