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柯文哲涉貪遭訴 總統府：尊重司法調查 不評論個案

中央社台北26日電
總統府發言人郭雅慧。(總統府提供)
總統府發言人郭雅慧。(總統府提供)

前台北市長柯文哲涉貪遭檢方起訴具體求刑28年6個月。總統府發言人郭雅慧表示，尊重司法調查，總統府不會針對個別司法案件進行評論，賴總統一貫都有表達立場，毋枉毋縱，也希望不分黨派、不分任何人，尊重整個司法程序調查，也希望盡速釐清真相。

台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲等11人。台北地院晚間召開移審庭，決定柯文哲等5名在押被告是否繼續羈押。

郭雅慧晚間主持總統府全社會防衛韌性第二次委員會議會後記者會，記者詢及館長陳之漢聲援柯文哲並質問總統到底錢在哪裡。

郭雅慧表示，賴總統尊重司法調查，總統府不會針對個別司法案件進行評論，總統一貫都有表達立場，毋枉毋縱，也希望不分黨派、不分任何人，尊重整個司法程序調查，也希望盡速釐清真相。

記者追問柯文哲被起訴後，挺柯群組傳出對總統不利相關訊息，郭雅慧說，台灣是一個民主的國家，大家有權利表達不同意見，但最重要還是回歸理性的溝通與討論，國家的安全不容挑戰，尤其是元首的維安，將交由相關機關依法進行了解。

柯文哲

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