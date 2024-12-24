26日是今年最後「天赦日」化解冤親債主開運攻略1次看

今年12月26日是今年最後一個天赦日，可請玉皇大帝赦免其罪，命理師楊登嵙分享天赦日的祭祀方式。(圖／楊登嵙提供)

天赦日是四季中天干配合地支產生，每年只有5至7日「天赦日」，命理師楊登嵙說，本月26日（農曆11月26日）是今年國曆及農曆第最後一個天赦日，民眾可趁該日向玉皇大帝請求赦罪，化解冤親債主，祈求運勢開泰，健康、財運順遂。

命理師楊登嵙說，古書記載，「春赦戊寅夏甲午，戊申赦日喜秋逢，三冬甲子甚為吉，百事遇禍反為福，其日可以緩（刑獄）、雪（冤枉）、施（恩惠）」，天赦日是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己的累世罪孽，這一天只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生，上天有好生之德。

楊登嵙說，民眾往往會利用天赦日，在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，尤其是查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈感。

以下為天赦日祭祀時間、方式：

時間：該日早上5時至下午3時。

供品：清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆（代表12個月破繭、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。

祭祀方式：拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。