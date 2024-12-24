台女疑遭性侵輕生 母：麥當勞主管稱「我富二代妳告不贏」

麥當勞傳出員工因遭主管性侵輕生，示意圖。(路透)

台北市一名17歲少女在麥當勞 打工疑遭主管性侵，事後輕生，母親近日上網揭露此事，指少女一年遭性侵10多次；全案移送士林地檢署逾半年，檢方昨表示持續偵辦中。麥當勞官方聲明至表遺憾，全力配合執法單位調查。

少女母親指控，少女前年到住處附近麥當勞打工，主管很照顧她，後開始肢體接觸，少女認為嬉戲未放心上，未料主管變本加厲，下班時會將少女拉進倉庫、車道、冷凍庫等監視器視線死角性侵。

少女擔心丟工作，起初不敢反抗，後來患上憂鬱症，身心崩潰，警告主管「再這樣就告你」，對方卻稱「我富二代你告不贏」。

少女離職後提告，主管仍不斷騷擾，接獲檢方通知還質問「發生什麼事？為何我要開庭」？，從不認錯，但曾反問「要賠多少錢」？間接證實事件發生。

少女母親說，涉案主管至今未道歉，麥當勞只是辭退主管撇清關係，檢警則是不斷回應「調查中」，「只是等一個道歉，等到如今女兒都沒了，誰能接受」？

麥當勞昨發聲明，強調5月確認性騷擾 申訴案成立後，即解僱該主管；性侵部分由司法機關調查判定。

台北市警方5月將案件移送士林地檢署偵辦；據了解，少女受害離職後另謀工作，又遭遇詐騙損失9萬元(約2878美元)，還不慎提供金融帳戶淪為詐騙人頭戶，11月報案。

少女11月4日稱要到超商 購物離家後失聯，6日在百齡橋墜河，7日上午在淡水河雙溪碼頭附近被發現遺體。士林地檢署表示，已分別開庭訊問，向麥當勞調閱相關資料，持續偵辦中。