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南加華人區5歲男孩溺亡 自家泳池玩水無人看管

靜宜大學學霸助理教授 回家陪父吃飯 卻疑一氧化碳中毒亡

記者翁至成／台北即時報導
靜宜大學陳姓助理教授昨被發現陳屍台北市住處，瓦斯熱水器裝在室內，警方研判一氧化碳中毒致死。(記者翁至成／翻攝)
靜宜大學陳姓助理教授昨被發現陳屍台北市住處，瓦斯熱水器裝在室內，警方研判一氧化碳中毒致死。(記者翁至成／翻攝)

台北市39歲陳姓男子是靜宜大學助理教授，前天晚上利用大學期末考周，特地陪爸爸吃晚餐，昨天卻被胞姊發現全身赤裸、倒在浴室地板沒有生命跡象，警、消趕抵，明顯死亡不送醫，勘驗現場無外力跡象，由於事發當下門窗緊閉，又是使用液態瓦斯的熱水器，檢、警懷疑一氧化碳中毒，已對死者抽血釐清，詳細死因待檢察官相驗。

警方調查，陳男趁大學期末考周北上，前天晚上跟胞姊一起至中正區韶安街探望父親，陪爸爸吃晚餐，昨天凌晨逾12時返回中華路二段住處，陳男跟負責照護父親的外籍看護睡五樓，而胞姊睡四樓。

陳男胞姊昨天早上9時多，收到外籍看護消息，稱陳男「不見蹤影」，由於五樓熱水器故障，故五樓要去六樓頂樓加蓋浴室盥洗，二人一同上樓查看，打開廁所門先聞到瓦斯味，赫然發現陳男倒在浴室地面，且蓮蓬頭未關、水仍在流，叫不醒立刻報警。

警、消趕抵，發現陳男已屍僵，明顯死亡不送醫，現場勘查排除外力侵入，觀察發現，死者使用熱水器是透過液態石油氣燃燒，需裝設室外，惟錯誤安裝在浴室內，懷疑燃燒不完全，一氧化碳中毒奪命；惟現場未測得一氧化碳濃度，懷疑是開門後揮發，事後已抽血，並相驗釐清。

據了解，死者生前有驚人學歷，不只碩士畢業獲輔仁大學推薦，成為斐陶斐榮譽學會榮譽會員，還完成台灣大學會計系研究所博士學位，更在今年的管科會研討會，奪下管理學報論文獎「年度最佳論文」。

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