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陸不釋一貫道信徒兩岸宗教交流將暫緩？陸委會回應了

記者陳宥菘／台北即時報導
台灣三名一貫道道親在大陸被捕滯留已超過2個月，傳出若中共不放人，兩岸宗教交流未來可能暫緩。陸委會24日回應指，中共所推動的宗教交流都是統戰的工具。（本報系資料照片）
台灣三名一貫道道親在大陸被捕滯留已超過2個月，傳出若中共不放人，兩岸宗教交流未來可能暫緩。陸委會24日回應指，中共所推動的宗教交流都是統戰的工具。（本報系資料照片）

台灣三名一貫道道親10月在大陸被捕，至今已滯陸超過2個月，國台辦稱涉犯大陸刑法第三百條。有媒體報導引述官員指出，若中共不放人，國人赴陸風險高，兩岸宗教交流「未來可能暫緩」。陸委會24日未證實將暫停兩岸宗教交流，但表示，中共所推動的宗教交流都是統戰的工具。

今年10月上旬，台灣周姓、江姓、謝姓一貫道道親在廣東被公安逮捕，三人年約七、八十歲，至今已滯陸超過2個月。大陸國台辦13日表示，三人涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」被捕。

根據大陸「刑法」第三百條規定，「組織和利用會道門、邪教組織或者利用迷信破壞國家法律、行政法規實施」，處三年以上、七年以下有期徒刑；情節特別嚴重，處七年以上有期徒刑。

有媒體24日引述熟稔兩岸情勢官員指出，政府高度關注此案，中共若不妥善處理，儘快將三名一貫道道親釋放，將對兩岸宗教交流、觀光旅遊造成極嚴重負面影響，「未來宗教交流可能暫緩，中共須負完全責任」。

對此，陸委會透過書面回應表示，「中共所推動的宗教交流都是統戰的工具。國人必須認清，在中共體制下，根本沒有宗教自由的概念」。

陸委會本月13日回應本案時也提到，中共近一年來多次對赴陸的台灣宗教人士非法逮捕、拘禁、處罰，民眾應該認清，在中共體制下，中國大陸沒有宗教自由。中共只會假借宗教交流名義對台統戰滲透，不樂見台灣宗教人士在陸宣揚傳教，呼籲宗教人士赴陸前要三思，不要嘗試以身試險。

中共 觀光

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