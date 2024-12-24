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大法官人選全滅 賴清德如何再提名？學者建議政黨協商

記者屈彥辰／台北即時報導
台立法院進行司法院大法官人事同意權投票，7位被提名人均未獲立法院通過。 (本報系資料照片)
台立法院進行司法院大法官人事同意權投票，7位被提名人均未獲立法院通過。 (本報系資料照片)

台總統賴清德提名的七名大法官被提名人，今日全體未獲立法院同意通過，賴總統須再重新提名。有學者建議，不妨學習歐洲國家或南韓方式，以政黨協商方式，參考國會政黨席次比例，分配給各政黨推薦人選；另有學者以法國經驗分析，讓行政權、立法權都有任命機會，才能有多元聲音。

賴清德提名的七名大法官被提名人全遭封殺。此批人事甫出爐之際，便遭在野黨質疑立場偏頗，未來恐難信服決議公正。

雲林科技大學科法所教授楊智傑說，他認為要避免重蹈覆轍的第一種方式是，賴總統不與在野黨協商，但改提名立場溫和中立，甚至某幾位偏向在野黨的人選，期待獲得立法院的同意，例如考試委員的提名方式。但這種方式不保險，因為反對黨可以投票通過其接受的某幾個人，同時否決幾個不接受的人。

楊智傑指出，最保險的作法是第二種方式，學習歐洲國家或南韓的方式，走政黨協商，參考立院政黨席次比例，分配給各政黨，由其推薦人選，但也透過政黨協商確認彼此推薦的人選都可為他方接受。這樣才能確保，新提出的人選可一次順利通過，而不至於通過幾個的同時，又被否決幾個。

中興大學國家政策與公共事務所助理教授紀和均說，大法官、考試委員或監察委員等需有專業性、政治性的考量，這兩方面的考量是希望能有公正性。賴清德總統提名，會提希望至少立場上不要過度反對他的人，但總統提名權跟立法院人事同意權彼此是制衡的，倘若提名人選太過親近民進黨，在朝小野大的情況下，自然不容易獲得立院藍白多數同意，被提名人需專業性足以服眾，或者政治立場不過度鮮明，有助被提名人獲得立院多數同意。

紀和均以法國為例說明，在法國，類似我國憲法法庭的機構稱為「憲法委員會」，當中分成兩類委員，一類是「法定委員」，由卸任總統當然成為委員；另一類是「委任委員」，共有九名，三名由總統提名，三名由參議院議長提名，三名由國民議會議長任命，每三年由一人提三名，故任期是交錯的，不容易出現總統提名卻遭國會否決的情況，之所以如此設計，是希望能讓行政權、立法權都能針對憲法委員會委員有任命機會，才會有多元聲音，憲法委員會的決議也才能為外界信服。

紀和均提到，2008年法國修憲時，特別針對總統的提名權做了重大修正，若法國參議院跟國民議會的司法委員會委員加起來，有五分之三的委員反對總統提名人選，總統便不可提名，雖然不能審查總統提名人選，但國會可以透過內部討論，使總統不可提名過於偏頗的人選進入憲法委員會，以保障憲法委員會的公正性，也對總統提名權有所制衡。

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