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大谷翔平訪台？蔣萬安：台北大巨蛋向世界發出邀請函

記者林佳彣、林麗玉、楊正海、李承穎／專訪
台北市長蔣萬安持「台北大巨蛋瓷盤」，期許大巨蛋是向世界發出的邀請函。(記者余承翰／攝影)
台北市長蔣萬安持「台北大巨蛋瓷盤」，期許大巨蛋是向世界發出的邀請函。(記者余承翰／攝影)

台北大巨蛋在市長蔣萬安任內完工啟用，蔣萬安表示，這不只是台北新地標，也是大巨蛋經濟起飛的起點，「大巨蛋是向世界發出的邀請函」，目前已洽談國外職棒賽事、國際巨星、藝文等活動；至於有哪些大咖將訪台，蔣萬安賣關子笑說「我現在講了，不就沒有驚喜了嗎？」

蔣萬安細數，大巨蛋完工啟用後，共舉辦70場包含亞錦賽、職棒、12強等棒球賽事，帶來140萬人次、創造47億元(新台幣，下同，約1.5億美元)經濟效益。另外，天王周杰倫4天演唱會，帶來15萬2000人、周邊住宿1.2億元產值，且4天整體經濟效益高達17億元，還有天后張惠妹一路舉辦到跨年的演唱會及明年的經典賽資格賽等棒球賽，會有很多演唱會與大型活動。

被問到有望見到大谷翔平在台北大巨蛋比賽？蔣萬安直呼「不是沒有機會」，對於偶像泰勒絲開唱？他笑說「我很期待」。

看到大巨蛋經濟的出現，也做好完整規畫與各方面準備，透過一次次活動的舉辦，不斷調整、累積經驗。「大巨蛋可以帶給市民、民眾對於這座城市的認同感。」

蔣萬安也說，日方讚賞台北大巨蛋的親子廁所包含尿布台，比東京巨蛋做得好，因為30年前還沒有這個概念；「世界全壘打王」王貞治出席台北大巨蛋開幕時，讚賞建築設計、使用建材、規畫都比東京巨蛋要好。韓國媒體也很羨慕台北有一顆大巨蛋，從訓練、賽事、進場觀眾到棒球周邊產業，這是值得韓國學習。  

蔣萬安認為，台北大巨蛋的具體成果是中華隊12強棒球賽奪冠，他相信對選手而言，這次到東京巨蛋，適應室內場館不會像以前一樣陌生，也都經歷過人工草坪、室內場館、大量進場的觀眾加油聲，有助於他們穩定心理。「我們透過一次一次活動的舉辦，吸取經驗，把它做到最好。」

台北未來能憑藉台北大巨蛋贏得「演唱會之都」稱號？蔣萬安謙虛表示，目前只有辦過第一場周杰倫演唱會，接下來第二場結合跨年的張惠妹演唱會，對北市府而言是一次挑戰，人潮、交通與周邊疏散也準備好。

蔣萬安直言，演唱會經濟的整體產值很難透過一、兩次來看，可能要拉長至一年，很大關鍵是SOGO未來正式開幕後，將會更不一樣。而且，相比高雄世運主場館離捷運站還要走15、20分鐘，台北大巨蛋的優勢在於一出來就是捷運線，真的太方便，這也是其他縣市無法比擬。

蔣萬安 周杰倫 捷運

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