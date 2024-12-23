馬英九訪杜甫草堂 追問接待高層「連宋馬吳怎麼樣？」

前總統馬英九（右2）23日在大陸國台辦主任宋濤（左2）、副主任潘賢掌（左1）陪同下，參觀杜甫草堂。（記者廖士鋒／攝影）

台灣前總統馬英九 23日在大陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌等官員陪同下，參訪四川成都的杜甫草堂，這是「詩聖」杜甫曾經居住的地方，滿滿的文人氣息，儘管下著小雨，馬英九仍饒有興致地逛了一圈。面對草堂接待高層說曾經待過連戰、吳伯雄、宋楚瑜、馬英九等台灣政要，馬英九反問覺得這幾人怎麼樣？園方則表示「各有風采」。

馬英九與宋濤參觀時，解說員說杜甫一生創作一千多首詩，有240餘首創作於成都時期，宋濤說200多首「這麼準嗎？」解說員則回以肯定。而在看杜甫遺像時，宋濤和馬英九討論，不同時期繪畫、雕刻的杜甫像，有時候比較胖、有時則比較瘦。

在聽聞杜甫58歲於湘江疾病交錯而死，馬英九說「58歲太年輕了」，並表示抗法名將孫開華（中法戰爭時在淡水擊退欲登陸的法軍）也是58歲逝世。

值得一提的是，由於23日當地下雨、氣候濕冷，馬英九在進入茅屋參訪時，疑似表達想要帶帽子，向馬英九基金會執行長蕭旭岑說「我的頭都淋濕了」，罕見露出微慍的一面，隨後旁人地上帽子，不久後的室外行程都有專人替他與宋濤撐傘。

在參觀完草堂內的工部祠後，馬英九看到外面有一群「遊客」，便如先前訪陸時般揮手高喊「大家好」，「遊客」們也予以回應。

馬英九還參觀杜甫草堂內的余光中「鄉愁」全文石碑，馬英九詢問余光中何時首次返回大陸，解說員說是1990年代。而現場的草堂高層還說，自己有接待過連戰、吳伯雄、宋楚瑜、江丙坤，這次再接待到馬英九，覺得甚感滿足，馬英九反問：覺得我們怎麼樣？這位高層則說「各有風采」。

值得一提的是，在整個參觀期間，馬英九與宋濤有許多互動，但隨行拍攝的媒體因為維安人員的安全距離要求，並無法捕捉到太多細節。隨後馬英九與宋濤則一齊出席在草堂書院舉行的「兩岸共同弘揚中華文化座談會」，兩人致詞後進入閉門座談環節。

成都杜甫草堂是詩聖杜甫流寓成都時的故居。西元759年冬天，杜甫為避安史之亂，帶著家人來到成都，第二年春天，在浣花溪邊營建「草堂」而居。杜甫先後在此居住三年九個月，創作詩歌有240餘首流傳至今，成都草堂由此被譽為「中國文學史上的聖地」。唐末，詩人韋莊尋得草堂遺址並重建茅屋，後歷經多年發展，杜甫草堂演變成占地近300畝，成為現今規模最大、保存最完好、知名度最高、最具特色的杜甫紀念遺址，也是川西古典園林的代表。

代表性文化遺跡有大廨、詩史堂、工部祠、少陵草堂碑亭、茅屋、唐代遺址等。此外，始建於1929年的一覽閣（原稱一覽亭），則是民國初期成都地區的建築精品，據館方研究，頂樓牆體內鑲嵌的書法 碑刻，是民國時期川內書法大家張寔父於1929年4月為時任國民革命軍第二十九軍第三路軍司令、好友王思忠所書的《滿江紅》。

1952年杜甫草堂經全面整修後，正式對外開放。1955年杜甫紀念館成立。文革期間，草堂萬佛樓被毀，曾有人撰文回顧，文革中園內園外都是一樣的貼著大字報，拉著紅橫幅，「揚李抑杜」風潮之下，杜甫一夜間成了封建地主階級的代言人，草堂當時「雜草橫生」、「破敗不堪」。