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捷克擬簡化流程 台灣人明年在當地就業可免工作簽

中央社布拉格22日專電
台灣人明年在捷克就業可望免工作簽證。(中央社)
台灣人明年在捷克就業可望免工作簽證。(中央社)

捷克媒體報導，明年起，台灣將被納入不需藍卡、工作簽證或工作許可證即可在捷克工作的國家名單。換句話說，台灣人明年在當地就業可免工作簽證。

捷克媒體Novinky.cz報導，捷克勞動部原計今年7月將台灣列入該名單，但受制於現行法律，必須修改「就業法」後才能實施。捷克勞動部已將此提案納入政府法規草案，並送交審議程序。

捷克政府公布自今年7月起，來自9個非歐盟國家的外國人，不再需要捷克工作許可證或員工卡，即可享有自由進入勞動力市場的權利。這些國家包括澳洲、日本、加拿大、南韓、紐西蘭、英國、美國、以色列與新加坡

台灣原本也列入該名單，但因捷克未正式承認台灣為獨立國家，因此需要修訂「就業法」，以便在所謂的「獨立司法管轄區」也能實行此措施。本周該修正案獲得參議員批准，預計將於明年1月生效。

根據勞動部的說明，這項提案將帶來積極影響，勞動部在聲明中表示：「免除台灣籍求職者的工作許可證要求，將減輕雇主的行政負擔，並加速這些外國人進入勞動市場的速度。」

這項提案仍需完成審議程序並獲內閣批准。不過，勞動部對此表示樂觀：「考慮到在討論原提案時，相關各方一致認為台灣應列入無需工作許可的國家名單，我們預期該提案不會遇到阻礙。」

工作簽證 就業 新加坡

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