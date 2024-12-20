台灣罷免連署須附身分證影本 內政部遺憾：限制罷免權

台立法院今三讀通過「公職人員選舉罷免法」部分條文修正案。記者陳正興／攝影

台立法院今三讀通過修正公職人員選舉罷免 法，明定罷免案提議人及連署人應附國民身分證正、反面影本。內政部 表示，恐造成有心人士藉罷免名義非法蒐集個資，若資料保管不慎外流，均可能造成隱私及財產侵害，在社會沒共識下，限制人民罷免權，未來罷免案提出可能極低，深表遺憾。

內政部說明，立院院會三讀通過國民黨 黨團所提公職人員選舉罷免法部分條文修正案再修正動議，主要是增訂罷免案提議人及連署人應附國民身分證正、反面影本，若提議人及連署人之國民身分證正、反面影本記載資料不明或影印不清晰，導致不能辨認提議人及連署人姓名、出生年月日、戶籍地址或國民身分證統一編號者，該筆資料應予刪除。

此外，對於利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署的情事，也一併增訂處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金的處罰規定。

內政部表示，罷免提議及連署應附國民身分證正、反面影本，恐造成有心人士藉罷免名義非法蒐集民眾個資，若該等資料保管不慎而外流，均可能造成民眾隱私及財產侵害；此次修法在社會沒有共識下加嚴罷免提議及連署條件，將影響民眾參與罷免案提議及連署意願，限制人民行使罷免權。