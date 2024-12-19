參訪中國央企 馬英九嘆鄧小平簡體字書法「太簡了」

台灣前總統馬英九（中）19日下午參訪哈爾濱電氣集團。（記者廖士鋒／攝影）

台灣前總統馬英九 在哈爾濱的行程，19日下午前往中國特大型央企「哈爾濱電氣集團」參訪，當中他詢問中國能源結構相關議題，並在看到中共領導人的書法 題字後，感嘆簡化字寫書法「太簡了」。

馬英九一行於19日下午2時多抵達哈電集團，在聆聽廠方介紹該廠生產的發電設備在全中國各地都有分布之後，詢問中國裝機最大的發電類別，介紹人員說是煤電，隨後詢問中國的煤炭生產與進口，廠方人員說有自澳洲進口的煤。

隨後馬英九參觀展示中心與廠房，在看到鄧小平的書法時有感而發，表示中文書法有時候寫簡化字有問題，「太簡了」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑在現場受訪時表示，馬英九從小就讀了中國歷史，知道哈爾濱以及東北有許多的景點，他第一次體驗到攝氏零下20、30度的氣溫。以前他在美國波士頓也有體驗過，不過沒有哈爾濱這麼的寒冷。而這麼冷馬英九是否會不適應？蕭旭岑說，「我們先接，讓他保暖比較重要」。

蕭旭岑並指，「東北是我們抗戰的起點，許多可歌可泣的故事是在這邊發生的」，也彰顯中國人民勇敢的抗日的歷史，他透露馬英九「也唱了《松花江上》」，能夠跟帶著年輕的台灣同學來看看當時抗戰的一些遺跡，「他覺得非常有意義」。不過蕭旭岑並未透露馬英九是在何處高唱《松花江上》，現場媒體也並未參與幾個不公開行程的採訪。

至於雙城論壇 似乎開啟兩岸旅遊的可能，這次來是否有與中方談談？蕭旭岑指出，「因為我們是屬於民間」，但是他強調，「我們也會跟『大陸朋友』建議」，如果能夠像雙城這樣的城市間交流，可以開展出更多的可能性，包含能夠結合學子的一些活動、體育、藝文，相信可以達到更好的兩岸交流效果。

此次馬英九參訪哈爾濱電氣集團，陪同人員是哈爾濱電氣股份有限公司副總裁、哈電集團哈爾濱電機廠有限責任公司董事長、黨委書記王貴。據悉，中國國台辦高層因另有公務，並未陪同參觀。

據集團官網，哈爾濱電氣集團是中國最早的發電設備研究製造基地，是以第一個「五年計畫」時期蘇聯援建的156個項目中的6項為基礎，並以始建於1951年的哈爾濱「三大動力廠」（電機廠、鍋爐廠、汽輪機廠）為主體而發展。成立以來，哈電累計生產發電設備5億千瓦，裝備了海內外800餘座大中型電站。目前被定位為「中央管理的關係國家安全和國民經濟命脈的國有重要骨幹企業」，被視為是級別最高的副部級央企之一，現任董事長曹志安、總經理黃偉。2023年集團營業收入343.8億元人民幣，淨利潤8.4億元人民幣，職工總數1萬3,805人。

據了解，馬英九一行19日晚間將出席海峽兩岸青年冰雪節開幕式，現場還將有盛大的演出，開幕儀式包含王力宏等藝人也將參加，另外還有中國各省組團來的1,000名台青共襄盛舉。