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利用折扣碼發送競選小物抽佣 「學姐」黃瀞瑩恐轉被告

記者張宏業／台北即時報導
民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡（左）、民眾黨台北市議員黃瀞瑩（右）涉發送競選小物抽佣，昨天遭調查局依違反政治獻金法約談。（記者曾原信／攝影）
民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡（左）、民眾黨台北市議員黃瀞瑩（右）涉發送競選小物抽佣，昨天遭調查局依違反政治獻金法約談。（記者曾原信／攝影）

民眾黨主席柯文哲涉政治獻金假帳案，調查局北機站清查金流發現，民眾黨利用「網紅帶貨」銷售手法，先藉由「學姐」黃瀞瑩等人高知名度，吸引選民捐贈政治獻金，再用「折扣碼」發放KP競選小物，進而從中抽佣分潤，抽佣的錢疑來自政治獻金，涉及違反政治獻金法，黃瀞瑩與「戰狼小姐姐」陳智菡、許甫、吳怡萱等4人恐由證人轉列被告偵辦。

根據台灣政黨法第19條規定，政黨為宣揚理念或從事活動宣傳所發行的出版品、宣傳品銷售，須給政黨使用。這些政治獻金須造冊、列管與申報，當中若涉及配合金流操作或轉入私人名下，恐違反政治獻金法規定，須負法律責任。

據調查，柯文哲以民眾黨主席參選總統後，民眾黨長期對外募款政治獻金，柯文哲自帶流量的氣場，不僅讓黃瀞瑩擁有超高人氣，加上陳智菡，許甫、吳怡萱都是媒體人出身，形成新一代政治網紅，也因此吸引不少熱情粉絲捐款。

據了解，選民如衝著黃瀞瑩等政治網紅捐款，大多會收到發送的「折扣碼」，換句話說，就是可用便宜價格換取KP報球帽、連帽T恤、胸針、貼紙、杯套、托特包等競選小物，黃瀞瑩、陳智菡、許甫與吳怡萱皆有「銷售佣金」分潤。

陳智菡及吳怡萱昨天表示，檢調分不清楚競選小物和政治獻金的差別。但事實上，檢調不僅已釐清金流，更確認他們皆也有抽佣，因此昨天才會發動大規模約談行動，雖然是證人身分請回，但未來恐轉列被告。京華城容積率案與政治獻金假帳案已接近尾聲，最快下周偵結起訴。

隨著數位媒體快速發展，「網紅帶貨」已成為數位行銷策略中不可或缺的一環，「折扣碼」可說是在電商世界中最被頻繁使用的銷售手段。有數據指出，全美的電商消費者中，有88％的人在1年內有使用1次以上的優惠碼經驗，根據過去數據顯示，全球電商市場1年中有310億張折扣碼被使用，如此比例和數字當驚人。

辦案人員指出，網紅合作折扣碼，可讓粉絲在消費時可以做折抵，是網紅行銷中常見的合作模式之一。好處是透過給予不同網紅不同的優惠碼，可以很清楚地知道每筆訂單分別是哪位網紅帶來的銷量。在這樣的合作模式中，會有網紅要求品牌依據賣出的業績，做利益上的分潤。

民眾黨副秘書長許甫（右）、民眾黨發言人吳怡萱（中），涉發送競選小物抽佣，昨天遭調...
民眾黨副秘書長許甫（右）、民眾黨發言人吳怡萱（中），涉發送競選小物抽佣，昨天遭調查局依違反政治獻金法約談。（記者曾原信／攝影）

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