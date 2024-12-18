青鳥聚集國民黨部外 2陣營僅隔10公尺 有人狂喊「垃圾」

「冬季青鳥在台北」申請國民黨中央黨部外的八德路二段路權，挑釁意味十足，轄區中山警方在活動現場架起柵欄，確保雙方陣營距離至少10公尺，且不會接觸。(記者翁至成／攝影)

「冬季青鳥在台北」當地時間18日晚在國民黨 中央黨部前舉辦集會，抗議國民黨立院黨團總召傅崐萁、「憲法訴訟法」修正草案提案人翁曉玲、「選罷法」剝奪限制公民罷免 權立委許宇甄，以及所有台北市的濫權立委，並提出四大訴求，現場聚集逾6000名青鳥。

影片來源：聯合新聞網

由於「冬季青鳥在台北」申請國民黨中央黨部外的八德路二段路權，意味著直接在國民黨家門前鬧事，挑釁意味十足，國民黨青年軍也出招反制，祭出音響設備與充氣豬，播放電音舞曲隔空叫陣。

轄區中山警方在活動現場架起柵欄，確保雙方陣營距離至少10公尺，且不會接觸，不過現場不少青鳥情緒激動，在隔離區外不斷倒讚、噓聲，還有人狂叫囂，高喊「垃圾」、「滾回去」。

集會活動在晚上9點進入尾聲，反共網紅「八炯」壓軸，一上場就面對面嗆「我是中華民國 派，你是嗎？」、「我反共你反共嗎？」，現場民眾熱烈支持，隨後饒舌歌手「閩南狼」陳柏源也上場。

約在晚上9點20分，「閩南狼」陳柏源和網紅「八炯」更嗆，直問要不要站一起面對面辯論，更意圖闖入柵欄警戒區，員警立刻阻止，場面一度緊張。