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台行政院「霸凌女王」像紅衛兵？「屬實將依法議處」

記者黃婉婷／台北即時報導
示意圖。(取自123RF)
示意圖。(取自123RF)

行政院人事總處遭爆藏有「霸凌慣犯女王」，不只長期辱罵咆哮、家奴化員工，得知同仁爸爸過世請喪假，竟稱「趕快燒一燒就好」，讓下屬被欺負到崩潰。人事總處證實有接獲申訴檢舉，經審議，確認職場霸凌事件屬實，將依調查結果建議，依「公務人員考績法」等相關規定議處。

根據「公務之聲靠北電台」爆料文指出，這名「霸凌慣犯女王」，在擔任法務部人事處處長及主計總處人事處處長期間，長期持續性的欺壓霸凌部屬，包括辱罵咆哮、無人性羞辱同仁、把部屬家奴化、無時差的緊迫盯人，還會分化部屬，走紅衛兵批鬥路線，現已調為人事總處參事。

爆料文指出，該名主管對看不順眼的部屬威逼霸凌，在法務部和主計總處，因為她長期欺凌而離開的同仁不計其數，甚至包括辭職，降調，提早退休，「好幾位年輕科長是寧願辭掉鐵飯碗也不願意再跟他共事」，但她又故意拖延商調，不讓同仁好過，下屬被女王欺負到崩潰，整個家庭都受影響。

對此，人事行政總處證實接獲申訴檢舉，並邀律師、心理諮商師等組成調查小組，調查報告經人事行政總處職場霸凌申訴評議會審議，決議認為職場霸凌事件屬實，霸凌成立。後續將依調查結果建議，依公務人員考績法等相關規定議處。

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