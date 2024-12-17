故意或過失？黃珊珊未依照決議蓋廢票 她酸：心知肚明

立法院今天針對考試院人事同意權進行投票，民眾黨立委黃珊珊上午在投票時卻在柯麗鈴同意、不同意欄位都蓋了章。黃珊珊（中）下午在開完黨團會議後，一語不發的走回到立委辦公室，事後在臉書為此致歉，並承諾往後會更加小心。（記者曾學仁／攝影）

台立法院今天進行考試院人事同意權案投票 ，民眾黨立委黃珊珊未依照決議蓋錯票，民眾黨團處罰款新台幣5萬元，並且暫停出席黨團會議2個月。

黃珊珊事後表示，她先就考試委員被提名人柯麗鈴、伊萬．納威蓋下「不同意」，隨後又不小心在前者蓋下「同意」，自己當場向立法院長韓國瑜 請求補救，不過依照規定無法抽換選票，因此仍然依規投入票匭。

民眾黨立法院黨團稍早發布聲明，有關黃珊珊在行使考試委員同意權引發廢票爭議，民眾黨團召開會議討論，經過黃珊珊說明現場情況，全體成員均信任此次誤投爭議，實屬無心之過，而且不影響最終結果。

民眾黨團說明，為了貫徹民眾黨立法院黨團紀律，並且回應外界疑慮，在黃珊珊結束說明離場過後，其餘7位黨團成員依照「台灣民眾黨立法院黨團組織規程」第24條規定，一致決議予以罰款新台幣5萬元，並且自12月21日起暫停出席黨團會議2個月。