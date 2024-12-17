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民眾黨4人微笑作證：他們搞不清楚政治獻金跟商品

記者蕭雅娟／台北即時報導
民眾黨立院黨團主任陳智菡(左)及台北市議員「學姐」黃瀞瑩今到北檢作證。(記者曾原信／攝影)
民眾黨立院黨團主任陳智菡(左)及台北市議員「學姐」黃瀞瑩今到北檢作證。(記者曾原信／攝影)

台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，為釐清金流，今約談民眾黨立院黨團主任陳智菡等4人，還有2名木可公關員工作證。他們今下午近2時微笑走進北檢，許甫說，「幫他們釐清他們搞不清楚的問題」，吳怡萱進一步表示「他們搞不清楚政治獻金跟商品小物是什麼」，6人皆由檢方複訊中。

影片來源：聯合新聞網

今早檢方指揮調查局北機站約談「戰狼小姐姐」民眾黨立院黨團主任陳智菡及其丈夫副秘書長許甫，以及新聞輿情部主任吳怡萱，及台北市議員「學姐」黃瀞瑩，以及木可公關員工何璦廷、李婉萱等6人作證。

檢方預計下午2點開庭複訊，6人在開庭前5分鐘同時抵達北檢，何璦廷、李婉萱先行至法警室前報到，不發一語；民眾黨陳智菡等4人一同進入北檢，面對大批媒體提問，許甫說，「幫他們釐清他們搞不清楚的問題」，吳怡萱及陳智菡進一步表示，「他們搞不清楚政治獻金跟商品小物是什麼」。6人皆由檢方複訊中。

檢方將釐清民眾黨政治獻金如何運作及決策過程，是否有部分政治獻金從專戶流向木可公關公司，政治獻金是否成為木可公關、眾望基金會職員薪水，同時也一併清查眾望基金會金流；檢方懷疑木可員工領競總薪水，財務不明，其中何從去年8月至今年2月，領了9筆競選薪資，共51萬餘元，何事後疑捐款10萬政治獻金。

檢調約談木可公關員工何璦廷。(記者曾原信／攝影)
檢調約談木可公關員工何璦廷。(記者曾原信／攝影)
台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，為釐清金流，今約談民眾黨立院黨團主任陳智菡及其丈...
台北地檢署偵辦民眾黨政治獻金案，為釐清金流，今約談民眾黨立院黨團主任陳智菡及其丈夫副秘書長許甫，以及新聞輿情部主任吳怡萱，及台北市議員「學姐」黃瀞瑩等人作證。(記者曾原信／攝影_
檢調約談木可公關員工李婉萱等作證。(記者蕭雅娟／攝影)
檢調約談木可公關員工李婉萱等作證。(記者蕭雅娟／攝影)

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