台灣這大學「猴同學」闖教室上微積分 女生驚恐對望

女學生發現迷猴靠近一臉驚恐。記者郭韋綺／翻攝

高雄柴山獼猴近年頻繁入侵中山大學校園及宿舍搶食，令師生不堪其擾，今又有大學生在Threads上傳影片，「猴同學」到教室一起上微積分，掀起熱議。從影片可見，教室女同學吃東西被獼猴盯上，女同學發現獼猴靠近一臉驚恐，迅速收起食物，還好獼猴只待了一下，悻悻然離開教室。

今天上午，中山大學一堂微積分課來了不速之客，原來是棲地分布在高雄柴山的台灣獼猴，有學生拍下獼猴如入無人之境，大喇喇闖進教室，只見獼猴盯上吃早餐的女學生，慢慢從後方靠近。

女學生眼睛餘光瞄到有物體靠近，一轉頭看見是獼猴，還與獼猴凝視對望，空氣秒凝結，等到女學生確認獼猴鎖定的目標，正是她手中的食物，才趕緊迅速收起食物，嘴巴不敢再咀嚼，還好最後沒讓獼猴得逞。

學生將這段影片上傳到社群媒體 ，寫下「歡迎來到中山大學，微積分可以跟阿猴一起上」掀起中山人熱烈討論。有人調侃說「看到猴學長還不把你的早餐拿出來孝敬」、「上課請勿飲食by中山猴」、「人家是猴助教」，也有學生抱怨說，最近猴群很常埋伏在圖書館 、宿舍一帶。

還有人開玩笑說「猴子好上進」、「台灣的猴子世界第一有學過微積分」、「我好慚愧...猴子進化到會聽課了，我還沒上宇宙」，也有學生自嘲「猴子都會算微積分，我輸了」，「牠考得上台積電 嗎」；但民眾認為已經保育過頭，還察覺到學生對獼猴出沒校園似乎早已司空見慣，不會驚嚇到倉皇逃離，表現超淡定。

中山大學回應，課堂教師發現獼猴進到教室，有提醒學生注意收好食物，幸好獼猴只待了2、3分鐘就離開，時值冬季，柴山獼猴會下山覓食，每年新生訓練學校皆請專家講解獼猴習性、學習人猴共處智慧，學校也會加強巡邏。

台灣柴山會總幹事楊娉育指出，獼猴與人類生活領域重疊，完全是人類餵食肇禍，獼猴是雜食性動物，被餵食後，對食物認知改變，逐漸習慣手上拿著食物的人類，也可以是食物來源之一，獼猴群體透過複製、模仿，有樣學樣，造成獼猴侵擾人類局面。

楊娉育認為，獼猴生活擴張，跟人的距離愈來愈不設防，入侵民宅、校園，是一步步被改變的，要把人猴重疊生活範圍縮小，必須實施更嚴格的禁止餵食，提高罰則、加強取締。