民進黨團譴責火速初審通過選罷法 要求韓國瑜出面

立法院內政委員會16日再度排審選罷法修正草案，因國民黨立委用膠帶封門再以人牆阻擋，民進黨立委不得其門而入，上午9時2分內政委員會召委徐欣瑩宣布初審通過選罷法修正草案，並在9時3分宣布散會。民進黨團在議場外舉行記者會，黨團幹事長吳思瑤（前左2）批評國民黨1分鐘強行通過選罷法，沒收罷免，搞戒嚴。中央社

台立法院內政委員會今天排審攸關調整罷免 門檻的選罷法修正草案，國民黨 立委封鎖會議室，不讓民進黨 立委進入，1分鐘完成初審，3分鐘宣布散會。民進黨立法院黨團會後舉行記者會，強力譴責並抗議國民黨搞國會戒嚴、沒收罷免、閹割民權。

民進黨團在記者會後前往立法院長辦公室，向立法院長韓國瑜表達強烈抗議。

立法院內政委員會上午再度排審選罷法修正草案，其中包括國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款等。國民黨立委昨天深夜就到會議室外，將走廊的一側以椅子封死，更以膠帶封門，只留下單一出入口，另一側則以人牆阻擋，讓民進黨立委不得其門而入，雙方爆發口角。

今天上午9時開會時間一到，國民黨籍的內政委員會召委徐欣瑩在9時2分宣布初審通過選罷法修正草案，並在9時3分宣布散會。

民進黨團立委隨即在9時40分手拿「國會戒嚴，霸凌民主」布條及手舉牌，前往議場前廣場舉行記者會。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，非常遺憾今天立法院上演前所未見的國會戒嚴、霸凌民主的議事失序狀況，強烈譴責國民黨團惡意讓民進黨立委無法進場開會，鎖門開會，擋人開會，「前無古人，後無來者」，大家都是立委，只有國民黨立委可以進入會議室開會，民進黨立委卻被阻擋在走廊，不得其門而入，「這是國會搞戒嚴嗎？」

吳思瑤說，這是前所未見的國會戒嚴，國民黨鎖門、擋人，快速初審通過選罷法修法。她並譴責徐欣瑩排審選罷法修法，卻鎖門擋人只給國民黨立委自己開會，只用1分鐘就通過選罷法修法，沒收罷免，閹割民權，1鐘沒收民權，民進黨團強力譴責。

吳思瑤指出，民進黨團總召柯建銘昨天與國民黨團總召傅崐萁保持聯絡，希望讓民進黨團理性表達訴求，不應踐踏程序正義，民進黨團也下達甲級動員，今天上午7時到內政委員會準備開會，國民黨卻將會議室兩側鐵門深鎖，阻擋立委及議事人員進出會議室的自由，傅崐萁在走道拿著無線電在會議室外走道遙控國民黨立委。

民進黨團書記長蔡易餘表示，今天立法院破天荒不讓立委進入審議案，民進黨立委連開會機會都沒有，有史以來，國會把不同聲音阻擋在外、不容許出現在會議室，過去通過服貿協議時也沒有這麼誇張，封鎖民主的聲音，人民一定會站出來。