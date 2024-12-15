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專家：M1A2T戰車搭配AH-64E直升機 灘岸殲敵戰力加乘

中央社台北15日電
AH-64E阿帕契攻擊直升機。(美聯社)
AH-64E阿帕契攻擊直升機。(美聯社)

台灣對美軍購的首批38輛M1A2T戰車運抵台灣，專家分析，台灣國軍現役戰車面對解放軍05式兩棲突擊車未必能占到便宜，若能透過M1A2T戰車與AH-64E阿帕契攻擊直升機有效配合，台灣灘岸殲敵戰力將會加乘。

M1系列戰車被譽為「地表最強戰車」，台灣2019年向美軍購108輛M1A2T戰車，據了解，陸軍規畫將10輛M1A2T保留在裝甲兵訓練指揮部，其餘98輛由駐紮新北林口的陸軍269旅（部分換裝）與駐紮新竹湖口的陸軍584旅（全數換裝）使用。

針對M1A2T未來的作戰運用，中華戰略前瞻協會秘書長揭仲表示，共軍兩棲合成旅的05式兩棲突擊車，防護力雖無法與主力戰車相比，但配備的105公厘主砲在射擊新型翼穩脫殼穿甲彈時，據稱可在2000公尺距離擊穿500公厘均質裝甲。

揭仲分析，台國軍M60A3與CM11戰車若與解放軍搶灘上岸的05式兩棲突擊車遭遇時，未必能占到太多便宜，且解放軍若在登陸作戰初期就將主力戰車送上灘岸，倘若台國軍沒有一定數量且能與之抗衡的新型戰車，台海防衛作戰就會處於不利境地。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑指出，因應解放軍新的兩棲作戰模式，登陸作戰不再像過去建立灘頭堡，而是可能利用機動力長驅直入台灣後方；但台國軍現役M60A3與CM11戰車老舊，面對解放軍反裝甲火力恐難以戍守，M1A2T可以守住後方戰線。

台國防安全研究院副研究員黃恩浩表示，戰車的地空聯合作戰能力至為關鍵，除了要能與機械化步兵及裝騎部隊配合外，也要能有效與空騎進行協同作戰的能力，例如M1A2T戰車與AH-64E阿帕契攻擊直升機這兩項先進武器若能有效配合，台灣灘岸殲敵戰力將會加乘。

黃恩浩說明，台國軍陸軍聯兵營（Combined Arms Battalion）師承美軍，將陸軍各機械化步兵旅、裝甲旅與關渡地區指揮部下轄機械化步兵營、戰車營混合編組成聯兵營，以發揮聯合兵種作戰能力，因此在接裝M1A2T戰車後，後續協同作戰訓練，對台灣提升反登陸能力相當重要。

台國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲也解釋，不管地面戰或登陸戰，不會一開始就將步兵及戰車前推至戰場，而是先由砲兵發動攻擊，中後階段才是由步兵與戰車進行戰場掃蕩。

蘇紫雲表示，若以反登陸作戰的火力射程為例，第一線是反艦飛彈，第二線為雷霆2000多管火箭、M109自走砲、海馬斯多管火箭系統（HIMARS）等火砲；第三線由AH-64E阿帕契攻擊直升機在灘岸一帶殲敵；第四線是岸置拖式飛彈等軍備；第五線才由M1A2T及地面部隊登場，並適時併同例如搭載30鏈砲的CM-34雲豹八輪甲車。

另據專家研判，M1A2T戰車由部署林口、湖口的陸軍部隊換裝，應與桃園國際機場、台北港有關，新竹一帶有易於共軍登陸的紅色沙灘，584旅便能將部署兵力於重點處，而269旅守備台北港，可避免解放軍奪取台北港成為行政下卸（不必搶灘，使用現有港埠設施）的破口。

AH-64E阿帕契攻擊直升機。(美聯社)
AH-64E阿帕契攻擊直升機。(美聯社)

解放軍 共軍

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