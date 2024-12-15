阿里山火車撞婦 帶團旅行社被網友罵翻 業者道歉

此次負責帶團的夢想國際旅行社官網臉書，被網友灌爆罵翻。記者唐秀麗／翻攝

14日有民眾違規闖進阿里山 鐵道，遭到火車撞擊受傷，除了帶團的「夢想國際旅行社」被踢爆有前科紀錄，已經不是第一次放任旅客進到鐵軌區外，該旅行社官網今天被網友留言灌爆痛罵，質疑「夢想國際旅行社幫您達成被火車撞的夢想」，對此，這家位於桃園的旅行社也出面道歉。

網友到夢想國際旅行社臉書 留言罵翻了， 「錢都你們賺，請問旅客的安全不用顧？森鐵的秩序跟安全顧慮不用守？」；「這間旅行社真的是做最壞的示範 帶團闖入禁區也不管控 拜託各機關單位重罰 免得意外事故一直反覆上演」；「有沒有跟火車親吻的行程啊？公民道德都還給老師？」。

阿里山林管處14日晚間，在臉書PO文表示調查過後，這家旅行社曾經有團員在工作人員勸導不聽的前科，這次又放任旅客在軌道區域拍照，表達強烈譴責，也會懲處業者。

林鐵文資處副處長周恆凱表示，將協請觀光 署通知這家旅行社查處，禁止該旅行社申請進入阿里山一葉蘭保留區權利一年，並將函請交通部觀光署查處，相關行政責任。」相關刑責則由警方偵辦中。