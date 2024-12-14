泰「毒騾」為4000美元酬勞自費赴台 才入境就落網

47歲泰國籍男子普里查扮「毒騾」，今年10月4日深夜攜帶市價上億元11.7公斤海洛因毒品赴台，遭海關在行李夾層起出查扣，桃園地檢署依運輸一級毒品罪起訴並羈押禁見。(示意圖／航空警察局提供)

泰國 籍男子普里查為貼補生活費用，與運毒集團成員談妥13萬泰銖（近4000美元）酬勞，卻要他先支付赴台食宿機票 費用，事成後再一起給，今年10月4日他攜市價上億的11.7公斤海洛因毒品 深夜抵台，入境就遭海關攔查，桃園地檢署偵結，依運輸一級毒品罪起訴。

起訴指出，47歲泰國籍男子普里查（MUENKHAMPAN PRICHA）由於經濟狀況不佳，為了貼補生活費用，四處找尋能在短期獲取高額酬勞工作，今年9月底在泰國與暱稱「Ake」男子洽談，得知能免費出國旅遊，又能獲得高薪的運毒工作，立刻成交。

對方告知，由他協助集團將一級毒品海洛因帶到台灣，會有人在台灣聯繫接應，除了赴台的機票及住宿費用均由集團支付外，事成之後還可獲得泰銖13萬元的報酬，不過卻要普里查先付赴台的機票及食宿費用，待完成運毒任務返泰，集團再將酬勞及機票等費用一起給付。

普里查訂妥今年10月4日的班機赴台，當日凌晨3時15分先到泰國批發市場某餐廳收取夾藏海洛因的行李箱，於是前往泰國曼谷機場搭乘華航CI-836班機，深夜11時25分抵達桃園國際機場，在一航廈入境時，經財政部關務署台北關人員攔檢，扣得毛重11700公克的一級毒品海洛因。