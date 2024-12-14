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國民黨團：賴清德若一意孤行 就是尹錫悅今日下場

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國民黨團：賴清德若一意孤行 就是尹錫悅今日的下場

記者屈彥辰／台北即時報導
中華民國總統賴清德。（本報資料照）
中華民國總統賴清德。（本報資料照）

南韓總統尹錫悅日前宣布戒嚴，引發南韓政治風暴，南韓國會今日通過彈劾尹錫悅，尹錫悅將即刻停職。國民黨立院黨團今晚表示， 如果賴清德總統再一意孤行，尹錫悅今日的下場就是賴清德明日的未來。

國民黨團表示，今日南韓在超過20萬民眾以理性和平集會，要求通過對總統彈劾案的壓力下，國會以204比85，通過對尹錫悅彈劾案，展現南韓超越黨派不分朝野「反戒嚴」、「反貪腐」的決心及意志，交付憲法法院在180天內決定是否彈劾總統。這是南韓民主的勝利，也是南韓反貪力量的重大勝利。

國民黨團指出，反觀當前賴清德執政下貪腐橫行，但利用國家資源、權位，掌握司法、掌握媒體，以國家公務預算豢養網軍側翼攻擊在野黨，以御用憲法法庭實質廢除國會三讀通過的國會改革法案，以豢養的「假」民間團體（青鳥、黑熊等），動輒以包圍立法院，威脅在野國會議員，在立法院實質進行「民主戒嚴」，只要對民進黨、對賴清德不利的法案及提案，國會不准討論、不准立法；即使國會立法三讀通過不編預算、不公告施行。賴清德及民進黨政府現在實行的就是標準的「民選獨裁」。

國民黨團強調，今日「尹錫悅」、明日「賴清德」。 如果賴清德再一意孤行，尹錫悅今日的下場就是賴清德明日的未來。現在國民黨團推動的「公職選罷法補正」、「中央地方財政重劃」、「憲法法庭改革」勢在必行，如此才能監督制衡、遏止貪腐、抗衡「民選獨裁」的無良政府、無良總統。

國民黨團總結，今日南韓國會的歷史性決議提醒全台灣人民，只要在野黨能夠團結一致，共同捍衛民主價值、反對獨裁，執政黨也必須向公理正義低頭。面對當前的險阻、艱難、威脅，國民黨團義無反顧、勇往直前。

賴清德 南韓 國民黨

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