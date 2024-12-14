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一貫道3人赴中國被捕 吳思瑤喊話蔣萬安藉雙城論壇抗議

記者林縉明／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。(本報系資料照)
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。(本報系資料照)

三名一貫道道親赴中國後被捕，快兩個月了還沒有任何消息。國台辦昨天證實，該三人涉犯中國刑法第300條的相關條被捕。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，中國透過宗教進行兩岸交流，結果人到中國被抓起來，說一套做一套，呼籲台北市長蔣萬安，藉由雙城論壇表達台灣人民心聲。

吳思瑤指出，台灣是民主自由的國家，中國完全相反，中國透過宗教進行兩岸交流，怎麼會享有自由權利的台灣人，到中國被抓起來，說一套做一套，侵害人權。

吳思瑤呼籲海基會、陸委會全力協助救援，同時也向中國喊話，當初不是說交流總比不交流好，希望中國好好理解民主自由，世界上每個人都享有信仰自由，這是普世價值。

台北上海雙城論壇即將舉辦，吳思瑤希望蔣萬安藉由這樣交流平台，表達台灣人民心聲，為這些一貫道人士向中國抗議，宗教自由應該被百分百保障，這些統戰傷害台灣人民伎倆，民眾越來越清楚。

「危邦不入！」民進黨立委王定宇則提醒，中國是人治的獨裁體制，法律也充滿政治性條文，種種反間諜法、國安法、機密檔案法等，也可以隨意沒收檢查個人手機和筆電，加上習近平為了因應經濟下滑的社會亂局，升高社會控制力道，近年來，一般人的商務、文化、旅遊交流都有被捕的紀錄，甚至連推廣素食的都有被捕情形。

雙城論壇 蔣萬安 民進黨

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