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前眾院議長、84歲裴洛西訪盧森堡 受傷住院

子宮肌瘤處理不當「腸如泡爛麵條」 台醫阻就診女瀕死

 記者洪子凱／台北14日電
一名女子日前赴禾馨診所處理子宮肌瘤問題，手術後卻疑似處理不當，導致腹痛難耐，病況惡化瀕臨死亡併發大範圍腸切除、沾黏及疤痕，最終只好到他院開刀治療，還留下疤痕，向議員陳情。(記者洪子凱／攝影)
一名女子日前赴禾馨診所處理子宮肌瘤問題，手術後卻疑似處理不當，導致腹痛難耐，病況惡化瀕臨死亡併發大範圍腸切除、沾黏及疤痕，最終只好到他院開刀治療，還留下疤痕，向議員陳情。(記者洪子凱／攝影)

一名女子日前赴禾馨診所處理子宮肌瘤問題，手術後卻疑似處理不當，導致腹痛難耐，病況惡化瀕臨死亡併發大範圍腸切除、沾黏及疤痕，最終只好到他院開刀治療，還留下疤痕。當事人向議員陳情，質疑執刀醫生及醫院拒提供病歷等疏失。院方表示，將盡力協助醫病雙方達成協議。

受害人C女控訴，去年6月7日在禾馨民權婦幼診所檢查出有超過5公分的子宮肌瘤，接受診所建議，同年7月間安排子宮鏡手術，開刀後隔天仍嚴重腹痛，但卻被院方要求出院，但返家後狀況未減緩，前往國泰醫院就醫發現，被診斷有氣腹及腹水的子宮破裂、腸穿孔的腹膜炎症狀，醫師建議開刀。

C女表示，她和原本禾馨醫師告知，卻遭阻止手術並要C女離開該院到他院，但轉至第2家醫院後，因腹痛難耐決定開刀，一看才發現「腸子如泡爛的麵條」，到長庚醫院手術經歷五小時才找到腸破裂的部位縫合，術後恢復過程十分痛苦，更留下傷疤，醫師雖稱要負責，但醫療團隊態度冷漠，甚至對她調閱自己病歷資料設置阻礙。

議員秦慧珠表示，禾馨過去就曾發生做子宮鏡手術導致患者死亡的案例，此案當事人換過多家醫院醫療，造成心理永遠無法創傷，深切希望衛生局能主持公道，查處相關違反醫療法規情節，也呼籲該醫師誠心出面道歉，並依承諾負起應負責任。

衛生局醫事管理科長陳怡龍說，該案今年7月間調解但因雙方看法差距過大破局，主因雙方和解金額看法不同。針對醫院是否疑竄改病歷，須由司法調查，至於不願提供病歷，已發函通知院方後就提供給當事人。

診所表示，6月經媒體報導時已進司法程序，正由檢方偵查，責任歸咎交由主管機關與專家學者認定，且雙方律師已代為協調，將盡力協助醫病雙方達成協議。

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