雙城論壇賴政府封殺陸媒 毀綠營言論自由神主牌

上海市台辦副主任李驍東（中）13日率雙城論壇先遣工作團赴台，白天勘查行程及住宿、會議場地，晚間參加台北副市長李四川晚宴。（民眾提供）

雙城論壇 風波不斷，面對綠營施壓，台北市長蔣萬安 上周五在議會總質詢批「那你要陸委會不要核准啊，民進黨要戒嚴了嗎？要封殺言論自由了嗎？」未料不到一周，陸委會竟真封殺部分中國大陸官員、媒體，賴政府毀棄民進黨言論自由的神主牌，蔣萬安一語成讖。

蔣萬安的兩岸態度始終是「愈緊張、愈要交流」，去年8月底，兩岸關係仍處於冰點，蔣萬安率百人訪團到上海參加雙城論壇破冰。他在上海逛夜市、吃小吃，向圍觀的民眾比愛心，與上海市長龔正玩自拍，讓陸方看見首都市長親民形象，兩岸關係也獲緩和。

反觀，賴清德 總統口口聲聲說兩岸要共同追求和平共榮，「舉起拳頭不如張開雙手」，上任後首度輪到台北舉辦雙城論壇，表面同意，卻設三大關卡製造困難。

首先是以大陸軍演為由，稱若北京當局對台施壓情勢惡化，要北市隨時延辦，但何謂「惡化」？在對台軍演不明確下，民進黨卻是頻頻透過國安人士向外媒放話，稱將趁賴總統出訪過境期間展開大規模軍演，事後卻被質疑是出口轉內銷，AIT更否認軍演與賴總統過境訪問有關。

眼看「軍演」大內宣被看破手腳，陸委會再稱是因為大陸「懲獨22條」才嚴格審查涉台系統重要官員，封殺上海市台辦主任等人。

最後又以陸媒團與論壇舉辦的關聯性不高，封殺九名陸媒記者，但即使是民進黨眼中專制的中共，也從未拒絕台方訪團成員赴陸，媒體也放行，兩相對比，反差甚大。

台方首度大規模箝制陸方參加雙城論壇，被認為是封閉保守的北京政府，竟比曾經衝破黨禁、爭取言論自由的民進黨還開放，中央設下的這些屏障，都將成為亞洲第一個民主共和國的可恥印記。

另一方面，蔣萬安是藍營支持者寄予期待的對象，不可能一直迴避兩岸問題，蔣萬安既然喊出「雙城好、兩岸好」，須接續拆彈，拿出魄力「做對的事」，不能僅以「感到遺憾」帶過，才可能讓兩岸交流逐步走向正常化，否則只想兩面討好，最後可能全數落空。