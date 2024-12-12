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鏡周刊被罵「垃圾」要提告 黃國昌：浪費司法自取其辱

記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。(記者潘俊宏／攝影)
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。(記者潘俊宏／攝影)

台北地檢署持續偵辦京華城案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌先前以「垃圾」形容媒體報導，鏡週刊提起妨害名譽告訴及侵權行為損害賠償之訴。黃國昌今天聽聞後僅表示，浪費司法資源、自取其辱就是他的回應。

鏡週刊今天發布聲明，黃國昌多次以「垃圾」辱罵相關報導，由於道歉時限屆至而未獲置理，因此將提起妨害名譽告訴及侵權行為損害賠償之訴，黃國昌的言行屬於低價值言論，為了捍衛新聞自由及記者尊嚴，必須訴諸珍貴的司法資源，導正此歪風。

黃國昌上午在立法院受訪時僅說，「浪費司法資源、自取其辱，這就是我10個字的回應。」

鏡週刊報導，檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲貪汙弊案出現重大進展，辦案人員在行動硬碟查獲8張鉅額支票影像，相關金流早已全部遭到掌握，總計不法金額超過1億餘元。另外，去年藍白合破局後，柯文哲聯繫台中市長盧秀燕傳達政治主張，希望促成「柯盧合」的企圖不言可喻。

黃國昌前天反問媒體，是否有除了鏡週刊以外的問題，「我真的沒有時間待在這邊，回覆那個莫名其妙的周刊，他們所寫的任何東西」，並且強調沒有對在場記者不敬，自己本來有事要先離開，如果是要回答這種垃圾周刊的問題，「對不起，我真的沒有這個時間。」

柯文哲 支票 盧秀燕

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