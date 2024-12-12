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美眾院通過國防授權法案 台立委建議爭取退役戰艦

記者林銘翰／台北即時報導
2019年1月22日通過台灣海峽的提康德羅加級神盾巡洋艦「安提坦號」（圖），同行的還有一艘艘柏克級神盾驅逐艦「柯蒂斯威爾伯號」。圖／美國海軍資料照片
2019年1月22日通過台灣海峽的提康德羅加級神盾巡洋艦「安提坦號」（圖），同行的還有一艘艘柏克級神盾驅逐艦「柯蒂斯威爾伯號」。圖／美國海軍資料照片

美國聯邦眾議院通過2025財政年度國防授權法案，並提出最高3億美元的美台安全合作倡議，協助台灣抵禦侵略。台立法院外交及國防委員會召委林憶君說，台灣作戰艦普遍老舊，建議國防部向美方爭取「提康德羅加級巡洋艦」，補足下一代防空作戰艦完成之前的戰力空隙。

美國聯邦眾議院昨天通過2025財政年度國防授權法案，內容包括五角大廈最高可動用3億美元推進台灣安全合作倡議，透過提供軍備及關鍵作戰訓練協助台灣抵禦侵略，法案有待美國參議院通過，將由總統拜登（Joe Biden）簽署生效。

林憶君稍早透過新聞稿表示，美國總統當選人川普（Donald Trump）即將上任，國防部應該積極與其團隊接洽，表達台方目前做出的努力和需求，尤其是爭取擴大協助訓練與更先進的援台裝備。

林憶君指出，台灣陸軍目前在美國協訓規模是「連級」規模，人數約150至250人之間，國防部應該向美方爭取，利用美國助台預算，擴大協訓600至800人的「營級」規模。其中，「聯兵營」是國軍能夠獨立負責特定區域作戰的完整戰力單位，擴大協訓規模至「營級」規模，才能提升陸軍的整體戰力。

林憶君也說，中國解放軍艦侵擾台灣周邊海域，近來頻率越來越高，但是台灣作戰艦普遍老舊落後，海軍24艘一級艦平均艦齡35.4年，中國解放軍海軍79艘主力作戰艦平均艦齡則為7.65年，如果能夠向美國爭取4艘剛退役的「提康德羅加級巡洋艦」，援助替換台灣基隆級驅逐艦，海軍的整體防空戰力肯定會大幅進步

林憶君認為，適逢「提康德羅加級巡洋艦」剛退役不久，台國防部該盡早爭取，補足台灣下一代防空作戰艦完成之前的戰力空隙，同時也要綜合考量作戰需求的重要性、可行性與急迫性，積極並主動向美方表達需求，增加國軍獲得滿足戰力需求與援助的機會。

國防部 解放軍 眾議院

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