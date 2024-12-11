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台公務員之死認定肇因是她霸凌 調查揭「最後一根稻草」

記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部吳姓公務員之死，勞動部今天上午召開重啟調查報告記者會，認定前北分署長謝宜容的職場霸凌有直接關聯也是主因。記者林伯東／攝影
勞動部吳姓公務員之死，勞動部今天上午召開重啟調查報告記者會，認定前北分署長謝宜容的職場霸凌有直接關聯也是主因。記者林伯東／攝影

勞動部吳姓公務員之死，勞動部今天上午召開重啟調查報告記者會，認定前北分署長謝宜容的職場霸凌有直接關聯也是主因。勞動部長洪申翰更直指謝宜容交辦的AI智能就服專案，造就這個悲劇的「最後一根稻草」。

與會的調查小組外部委員表示，所有訪談的相關人和提供的錄音和書面資料，都可以發現謝宜容管理模式上具有對同仁貶低、咆哮、怒罵的行為，甚至要同仁自己檢討錯誤、貶低自我人格。而且謝宜容對公文內容常要求退件，頻繁要求同仁面商，也不事先告知，導致同仁都要在門口排隊等待面商時間，且遭大聲怒罵咆哮，甚至有拍桌子、摔公文情事發生。

該名委員表示，謝宜容不斷自稱她跟部長的關係很好，導致同仁面臨壓力之下，不敢向上反映，造成寒蟬效應。尤其謝宜容在會議上明示，機關首長的領導風格不容置喙，離退職有81人，其中正式公務員有35人，甚至降調。謝宜容在事故發生後，就說「吳員輕生是個人因素，和工作及同事無關」，以這樣的理由回報上級單位，這樣的回報和這次調查意見不一樣。

委員表示，謝宜容說要做AI無人就業中心，卻沒說要怎麼做，就交辦給吳員，吳員並不清楚內容是什麼，其他同仁也不知道要做到什麼程度。吳員還是非常努力6月做出新的版本，但需要3540萬元的預算規模，謝宜容要求降到1000萬元內不用列管的金額，吳員被交付這個更困難的工作，8月吳員不斷跟廠商溝通怎麼做出這樣的需求，終於10月28日做出750萬元版本，又被批不夠智能，要求重新規畫，要吳員11月4日提出，而11月4日就是事情發生的時間（吳員輕生）。

委員表示，加上這個計畫本來要求是北分署的亮點計畫，和羅東就服中心11月4日開幕重點揭示，吳員認為沒辦法趕上期程，導致有緊迫的交期無法完成，「逾越業務上範圍滿明確的，職場霸凌上符合的」。吳員又是執行的唯一正式公務員，長期以來獨立承擔壓力，導致事故（吳員輕生）發生。

調查小組認為，吳員承受非常大的過勞和身心負荷，凌晨4、5點到辦公室，晚上7、8點才下班。整體的工作環境不佳，又被指派難以達成的工作，主管又沒提供支持和資源，壓力堆疊下導致這樣的結果，和職場遭遇是有關連性的。

洪申翰表示，從門禁卡的紀錄可以看到，至少從今年8月以後，吳姓公務員的上班時間從凌晨5點多就會到辦公室，甚至更早也有從凌晨4點多就到辦公室。到吳姓公務員輕生的兩個月前，吳就有向同事表達，這個智能就服專案期程快到了，「如果做不出來，沒有辦法交的話，就自我了斷」。

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