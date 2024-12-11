我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫期申請紓困貸款想還 被列「違約」店家：噩夢一場

好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡

馬英九將赴哈爾濱參加冰雪節 主辦單位行程曝光

特派記者廖士鋒／北京即時報導
前總統馬英九將在18日到大陸黑龍江哈爾濱參加冰雪節。圖為哈爾濱冰雪大世界目前正在日夜趕工興建中。（新華社）
前總統馬英九將在18日到大陸黑龍江哈爾濱參加冰雪節。圖為哈爾濱冰雪大世界目前正在日夜趕工興建中。（新華社）

前總統馬英九將於18日率團訪問大陸，前往黑龍江的哈爾濱參加「海峽兩岸青年冰雪節」，但主辦單位對於具體活動內容多三緘其口，不過根據活動在台灣的大學招收的行程表，除冰雪節啟動儀式，還會有索菲亞大教堂、七三一部隊罪證陳列館等。

本報記者11日晚間查詢到在國內某大學官網公布的「海峽兩岸青年冰雪節活動」所附上的行程，根據行程內容，12月18日全天為報到日，19日上午係觀看音樂會，下午後則是晚宴、啟動儀式、參觀哈爾濱冰雪大世界。

至於20日上午將會參觀中央大街、索菲亞教堂，下午參觀亞冬會比賽場館、侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館；21日至23日，則會分組赴齊齊哈爾、牡丹江、佳木斯、大慶、雞西、雙鴨山市交流參訪，但具體行程「以接待手冊為準」。24日返程。

根據在北京的台灣駐點媒體11日晚間接到國台辦的報名通知，19日晚間冰雪節啟動儀式之後至21日「無採訪安排」，在四川的活動則是22日開始，但詳情官方並未透露更多。

目前尚不清楚馬英九一行在22日前，會有多少行程是跟冰雪節主辦方安排的一致，在節目開始前則另會有一場會見。

根據大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日上午在記者會上的宣布，12月18日至24日，海峽兩岸青年冰雪節將在黑龍江省哈爾濱市及「有關地市」舉辦。冰雪節將於12月19日舉行啟動儀式、兩岸青年短影音展播及頒獎，期間還將舉辦兩岸青年交流座談會、第九屆亞洲冬季運動會場館巡禮、冰雪體驗和參訪交流等多項活動。

朱鳳蓮透露，「預計將有以台灣青年為主體的約1,000名台胞參加冰雪節活動」。

公開資料顯示，哈爾濱市政府在11月8日舉行的「2024—2025年哈爾濱冰雪季系列主題新聞發布會」，當中介紹11月上旬至2025年3月的多場冰雪相關活動，惟隻字未提「海峽兩岸青年冰雪節」。

據悉，前總統馬英九下周率團訪問大陸，其中一個行程是前往「侵華日軍第七三一部隊罪證...
據悉，前總統馬英九下周率團訪問大陸，其中一個行程是前往「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」參觀。（中新社）

馬英九

上一則

美國商會讚台美貿易倡議首批協定 具指標性意義

延伸閱讀

馬英九再訪陸 18日率青年赴哈爾濱、成都

馬英九再訪陸 18日率青年赴哈爾濱、成都
再訪陸 馬英九18日率青年參訪哈爾濱、成都

再訪陸 馬英九18日率青年參訪哈爾濱、成都
馬英九率陸生遊日月潭 數百粉絲蹲點 瘋拍馬龍擠爆

馬英九率陸生遊日月潭 數百粉絲蹲點 瘋拍馬龍擠爆
馬英九率隊訪日月潭 馬龍所到之處擠爆 數百人瘋狂搶拍

馬英九率隊訪日月潭 馬龍所到之處擠爆 數百人瘋狂搶拍

熱門新聞

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

2024-12-10 13:21
圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

2024-12-06 19:23
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
瓊瑤離世，留下估計超過40億台幣的版權費。（本報資料照片）

瓊瑤版權費估逾40億誰繼承？媳何琇瓊發聲宣示權利

2024-12-09 01:26
知名作家瓊瑤（本名陳喆）今下午1時22分傳出在淡水區住家輕生，圖為瓊瑤2022年出席「瓊瑤故事館拼圖展」開幕記者會。本報資料照片

生前盼尊嚴死⋯瓊瑤離世 安寧學會籲民眾多用資源

2024-12-04 12:53
網紅八炯邀請曾在中國發展的陳柏源現身說法，講述中國如何收買、邀請台灣網紅進行統戰。(擷自YouTube@攝徒日記Fun TV)

YouTuber曝中國藉網紅統戰 陸委會：若違法必處理

2024-12-07 14:46

超人氣

更多 >
2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜
魚肉如何解凍最好？主廚教兩方式、錯誤動作不要學

魚肉如何解凍最好？主廚教兩方式、錯誤動作不要學
角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了
又有復仇劇火了？ 「星漢燦爛」的他演少年將軍 輾壓譚松韵新劇

又有復仇劇火了？ 「星漢燦爛」的他演少年將軍 輾壓譚松韵新劇
學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機