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短評╱2024代表字 台灣不只有「貪、鬥、騙」

本報記者陳宛茜
2024年度代表字票選出爐，「貪」字獲得最高票，由體操國手唐嘉鴻（左二）、書法比賽優選同學楊書璿（右二）、聯合報總編輯王茂臻（右）和律師張嘉予（左）等人共同見證。記者杜建重／攝影
2024年度代表字票選出爐，「貪」字獲得最高票，由體操國手唐嘉鴻（左二）、書法比賽優選同學楊書璿（右二）、聯合報總編輯王茂臻（右）和律師張嘉予（左）等人共同見證。記者杜建重／攝影

2024年是台灣年度代表字選拔17年以來，正面字出現最少的一次。前十名代表字中，僅第五名的「韌」字與第九名的「安」字洋溢正面能量。前四名的「貪」、「鬥」、「騙」、「亂」，雖然字字驚心，卻也準確地勾勒台灣這一年的社會、政壇與人心。

年初台灣透明組織協會公布，台灣的清廉指數在全球180個國家當中排名28名，在東亞僅次於新加坡、香港和日本。雖然台灣的清廉國際排名屬前段班，但總統大選後爆發多起政治人物涉貪事件，嚴重打擊台灣人對政府清廉的信心。「貪」、「腐」兩字宛如連體嬰，政府貪汙嚴重、政治就腐化，如何掃蕩成為台灣之瘤的「貪」官汙吏，將是新政府最重要的任務。

「鬥」字的推薦人包括國民黨主席朱立倫、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱、雲品國際董事長盛治仁、清大前校長陳力俊。盛治仁指出，國際選舉大年有73國有全國性選舉，又有烏蘇和以巴戰爭，兩岸關係和國內政黨競爭亦未見和緩，充滿「鬥」的氛圍。

根據打詐儀表板統計，光11月全台詐騙損失金額便超過126億，比去年一整年警方公布的詐騙金額還多。 「騙」字的推薦人是樂齡網總經理張慶光。他表示，詐騙集團猖獗，已經嚴重影響你我生活，從社群軟體、Email、電話，再到你我身邊的友人、政治都可能是詐騙集團，台灣人現在的生活已難以擺脫「騙」字。「騙」字的根源來自「貪」。

但台灣這一年不只「貪、鬥、騙、亂」，參與票選的57個代表字，其實逾半都是洋溢積極能量的正面字，代表推薦人對台灣的信心與期許。拿下票選第五名的「韌」字，便是台北市長蔣萬安對台灣的期許。他表示，面對極端氣候與地震等等考驗，或是變幻莫測的國內外趨勢，「我們都以『韌』性、以靈活的適應力，應對各種挑戰和變化，克服困境、開創更好的明天。」

今年被認為是人工智慧元年，一度有人推薦AI當代表字，但因非中文字而無法參選。行政院前院長劉兆玄、NCC前主委蘇蘅都推薦「智」字代表「人工智慧(AI)」參選，可惜未進入前十名。劉兆玄表示，今年是人工智慧突破的一年，但台灣更需要「智慧」來面對充滿危機的兩岸關係。

巴黎奧運到世界棒球12強，今年有許多台灣選手在運動場上拿到好成績。雖然棒球賽時間落在代表字票選開跑後，網友屢屢敲碗的「棒」、「強」等字來不及參加，但仍有不少運動選手推薦反映運動精神的正面能量字眼，如巴奧體操男子單槓銅牌唐嘉鴻推薦「擇」字。歷經傷勢考驗、努力復健重回競技場、還拿到更好成績的他認為，「努力與自律都是選『擇』，事情沒有能不能做到，只有要不要。」（轉載自聯合報）

人工智慧 詐騙集團 巴黎奧運

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