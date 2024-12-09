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中國對台軍演常態化 美前國防官員：意在麻木台灣

中央社華盛頓9日專電
中國10月14日環台軍演時，台灣海軍成功級巡防艦從左營出海捍衛台海疆域。記者劉學聖／攝影
中國10月14日環台軍演時，台灣海軍成功級巡防艦從左營出海捍衛台海疆域。記者劉學聖／攝影

中國軍方近日積極部署對台軍演，美國前國防部官員柯林克今天指出，中國對台軍演趨「常態化」有險惡意涵，目的在使台灣和其夥伴對解放軍的動態逐漸麻木，可能影響危機真正發生時的反應時間。

台灣國防部今天稍早指出，中國人民解放軍宣布，9日至11日於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。同時，路透引述台灣官員的消息報導，中國已在台灣周遭海域和東海及南海部署近90艘海軍與海警艦艇，其中約2/3為軍艦。

台國防部並說，已完成應變中心開設，並指導各級部隊嚴密監控敵情，高度戒備。

台灣及外國媒體連日報導，中國即將對台灣進行「聯合利劍-2024C」軍演，對台總統賴清德日前出訪南太平洋友邦，並過境美國夏威夷、關島表達不滿。

這也將是中國在賴清德上任後第3次軍演。聯合利劍-2024A、聯合利劍-2024B軍演分別在5月賴清德就職後、10月的國慶演說後舉行。

前美國國防部副助理部長柯林克（Heino Klinck）今天以電子郵件回覆中央社詢問時指出，中國以賴清德出訪為藉口進行挑釁性的軍事行動，理由站不住腳，「這些演習將被國際社會視為脅迫性的行為，而且很可能在外交上適得其反」。

柯林克在美國總統當選人川普（Donald Trump）第一任總統期間主管國防部的東亞事務。他曾於2019年訪問台灣，是當時訪台的最高層級國防官員。

柯林克指出，中國透過軍演對台灣與其夥伴的互動表達不滿，不論是否無害，中國人民解放軍的行為有更險惡意涵，解放軍每次演習的規模和範圍都在擴大，「用意在使台灣及其夥伴對解放軍的活動逐漸感到麻木」。

他說，這些演習是解放軍攻台的演練機會，演習越「常態化」，引起的關注可能越少，進而可能影響台灣及其夥伴在解放軍攻台時的預警和判斷，減少反應時間。

前美國在台協會理事主席夏馨（Therese Shaheen）日前於社群平台X推文指出，一個安全且自由的台灣，能為美國帶來更多就業機會和更強大的國家安全。

夏馨表示，美國第45位至47位總統及其團隊深知，台總統賴清德訪問美國、跟美國友人交流，能降低與中國發生衝突的可能性。夏馨指的是第45位、即將成為第47位總統的川普，以及現任總統拜登（Joe Biden）。

民進黨駐美代表處主任蕭舜文說，賴清德此行旨在透過民主結盟，強化島鏈安全與台灣的防禦韌性，進一步加強第一島鏈的台灣、第二島鏈的3個太平洋友邦、以及第三島鏈夏威夷之間的連結。正如美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）在與賴清德的電話會談中所說：「台灣的安全是美國印太戰略的核心。」

蕭舜文指出，賴清德宣布出訪前後，就已出現中國軍事動員的跡象。若中國再次軍演，無非是以賴清德出訪為藉口。侵略台灣是中國實現其修正主義霸權的工具與手段，這一點也反映在近年中國與俄羅斯、伊朗及北韓逐漸明目張膽的合作中。

賴清德 解放軍 國防部

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