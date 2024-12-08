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王金平拋「兩岸主權同而不分」 沈伯洋：就是一國兩制

記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。(本報系資料照)
民進黨立委沈伯洋。(本報系資料照)

台灣前立法院長王金平今天拋出兩岸新論述，他主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。民進黨立委沈伯洋認為，這就是「一國兩制」的概念，假使真要一國兩制，就要跟中國簽訂相關合約，但對岸根本不會遵守，他認為台灣就是主權獨立國家，主權與中國互不隸屬，不要再用話術欺騙台灣人。

王金平成立的中道和平聯盟智庫，今天舉行和平宣言倡議大會盟。王會中表示，要尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機的最務實作法。

針對「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」概念，沈伯洋認為，這就是「一國兩制」、「一中原則」，但以中國目前的角度，兩岸完全沒有互表的空間，如果要在台灣實施一國兩制將走上香港後塵，在此艱難情況下，他認為兩岸就是不同國家、各自獨立，沒有什麼主權同而不分。

沈伯洋指出，中國一直想成立國家統一部，台灣也有親中人士想要加強這類論述，這次國民黨提出公投綁大選，炒作民意，最可能是用和平協議、反戰方式，將台灣推向深淵，假使真要一國兩制，就要跟中國簽訂相關合約，但對岸根本不會遵守。

他提到，上個一國兩制的國家叫香港，上個簽訂和平協議的叫西藏，但西藏和香港現在的樣貌絕對不會是台灣的未來，台灣就是主權獨立的國家，主權與中國互不隸屬，請不要再用話術欺騙台灣人民。

香港 王金平 一中原則

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